Iranek AEBri ohartarazi dio ez duela "mehatxupean eta presiopean" negoziatuko eta Vancek bidaia atzeratu du
Su-etena amaitzeko ordu gutxiren faltan, Pakistanek Irani elkarrizketetan parte hartzeko deia egin dio. Bien bitartean, Donald Trum presidenteak ziurtzat jo du Iran Islamabadeko negoziazio mahaian eseriko dela, eta baieztatu du ordezkaritza estatubatuarra bidaliko duela. Hala ere, Vancen bidaia atzeratzeak egonezina areagotu du.
Iranek AEBri ohartarazi dio ez duela "mehatxupean eta behartuta" negoziatuko, eta, gogorarazi dio printzipio hori argi izan beharko lukeela. Pakistanen bigarren bilera erronda bat egingo ote den zalantza dago, nahiz eta Donald Trump presidenteak baieztatu duen AEBren ordezkaritza Islamabadera (Pakistan) bidean dela, Iranekin elkarrizketak berrabiarazteko.
“Egia unibertsala da zibilizazio handi baten jabe den herrialde batek ez lukeela negoziatuko mehatxupean eta behartuta”, adierazi du Reza Amiri Moqadam Iranek Pakistanen duen enbaxadoreak sare sozialetan argitaratutako mezu baten bidez.
Iranek adierazi du ez duela mehatxupean eta presiopean negoziatuko, uste baitu “funtsezko printzipioa" dela, "islamikoa eta teologikoa”, eta jarrera hori onartzeko eskatu die Estatu Batuei.
Adierazpenok iritsi dira Donald Trump AEBko presidenteak egindako ohartarazpenen ondotik. Izan ere, Iran Islamabadeko negoziazio mahaian eseriko dela ziurtzat jo du Trumpek, eta, hala egin ezean, "inoiz ikusi gabeko arazoak" izango dituztela ohartarazi du.
Etxe Zuriak baieztatu du JD Vance presidenteordea buru duen ordezkaritza bat Pakistanen izango dela. Baina presidenteordearen bidaia atzeratu egin da, hainbat bileretan parte hartu behar duelako Washingtonen, eta ezinegona areagotu egin da.
Hala ere, Teheranek ez du baieztatu elkarrizketa horietan parte hartuko ote duen, Washingtonek apirilaren 8an adostutako bi asteko su-etena urratu dutela argudiatuta.
Testuinguru horretan, Pakistango Gobernuak negoziazioen bigarren txandara joateko eskatu die Irango agintariei, eta erabakia "hil ala bizikoa" dela esan dute. Informazio ministroak bere Gobernuak orain arte egindako "ahalegin zintzoak" defendatu ditu, "Irango agintariak parte hartzera konbentzitzeko".
Otsaila amaieran hasi zen gatazka honi amaiera emateko Islamabadek hasi zuen prozesua kinka larrian dago. Iran Ormuzeko itsasartea irekitzen eta ixten ari da azken egunetan. Washingtonek, berriz, uko egin dio zonaldeko itxiera perimetrala altxatzeari eta hainbat kargaontzi atxikita izan ditu.
Iranek su-etena urratzea leporatu dio AEBri, eraso egin baitio ontzi bati Ormuzen
Teheranek salatu du "itsas pirateria" ekintza bat izan dela, eta droneekin erantzun duela. Tentsioa eta mesfidantza areagotzen ari dira, bake akordiorako elkarrizketen atarian.
AEBk Irango ontzi bat beraganatu dutela iragarri du Trumpek, Iranek ez dela Islamabadeko negoziazioetara joango baieztatu ondoren
AEBko presidenteak talde negoziatzaile bat bidali du Pakistanera, bilera egin asmoz baina Iranek esan du ez duela ordezkaririk bidaliko AEBk Ormuzi ezarritako blokeoak jarraitzen badu. Iran "suntsitxeko" mehatxua egin du Trumpek.