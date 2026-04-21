Irán advierte a EEUU que no negociará bajo “amenazas ni la fuerza” y Vance retrasa su viaje a Pakistán
A pocas horas de que expire el alto el fuego, Pakistán urge a Irán que acuda a las negociaciones. A pesar de que Trump confirmara la presencia de JD Vance en Islamabad, el retraso de su viaje ha aumentado la incertidumbre.
Irán ha reiterado que no negociará "bajo la amenaza y la fuerza", en referencia a Estados Unidos, y ha recordado que este principio debería estar claro. Esto ocurre en medio de las dudas sobre una posible segunda ronda de contactos en Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.
"Es una verdad universalmente reconocida que un solo país en posesión de una gran civilización no negociará bajo la amenaza y la fuerza", ha dicho el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moqadam, a través de un mensaje publicado en redes sociales.
Irán ha reiterado que no negociará bajo amenazas ni presión, al considerar que se trata de un “principio sustancial, islámico y teológico”, y ha instado a Estados Unidos a asumir esta posición.
Estas declaraciones llegan tras las nuevas advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha asegurado que Irán acabará sentándose a la mesa de negociaciones en Islamabad y ha advertido de que, de no hacerlo, se enfrentará a “problemas nunca antes vistos”.
La Casa Blanca ha confirmado que una delegación encabezada por el vicepresidente JD Vance estará en Pakistán, aunque el vicepresidente ha retrasado su viaje para participar en varias reuniones.
Sin embargo, Teherán sigue sin confirmar su participación, en medio de sus acusaciones de que Washington ha violado el alto el fuego de dos semanas acordado el pasado 8 de abril, que expira este martes.
En este contexto, el Gobierno de Pakistán pide a las autoridades iraníes para que acudan a la segunda ronda de negociaciones y califican la decisión de "crucial". El ministro de Información del país asiático ha defendido los "esfuerzos sinceros" realizados hasta el momento por su Gobierno para "convencer a los dirigentes iraníes de que participen".
El proceso iniciado por Islamabad para poner fin al conflicto pende de un hilo. Iran ha declarado la apertura y el cierre del estrecho de Ormuz en los últimos días y Washington renuncia levantar el cierre perimetral de la zona y ha asaltado a varios buques cargueros.
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