El Ejército israelí ataca Irán
El ministro de Defensa asegura que “se espera un ataque con misiles y drones” de Irán en un “futuro inmediato”, y que se trata de un "ataque preventivo" ante lo que viene.
El Ministerio de Defensa israelí afirmó que Israel ha lanzado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país, tras lo cual las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí.
"Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", añade Defensa en un comunicado, en el que informa que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado un estado de emergencia en todo el país.
Medios iraníes han reportado al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán.
“Se han levantado columnas de humo en algunos puntos de Teherán después de que se escucharan varias explosiones”, ha informado la televisión estatal iraní antes de que se cortase su señal.
La Autoridad Aeroportuaria de Israel ha decretado el cierre del espacio aéreo nacional, cancelando la llegada o salida de vuelos programados.
Este ataque se produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda de produjo el jueves y hay otra prevista para el lunes.
Esas negociaciones se mantienen bajo la amenaza militar de Estados Unidos que ha aseguro que atacaría al país persa si no se alcanzaba un acuerdo para lo que ha realizado en Oriente Medio el mayor despliegue militar desde 2003.
Israel ya comenzó una guerra con Irán el pasado junio, que se prolongó durante 12 días y en los cuales bombardeó a diario objetivos militares, nucleares y civiles, que se cobraron la vida de más de 1.000 personas.
Irán respondió con ataques con misiles balísticos que mataron a una treintena de israelíes.
