Netanyahu: "El ataque eliminará la amenaza existencial que supone el régimen iraní"
El primer ministro de Israel ha difundido un videomensaje advirtiendo de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio. El líder israelí ha hecho un llamamiento para que “el valiente pueblo iraní tome las riendas de su propio destino", y ha pedido "paciencia y fortaleza" a su ciudadanía.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este sábado en un mensaje a la ciudadanía el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial de Irán", con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica. Asimismo, ha agradecido ha Donald Trump el "liderazgo histórico" que realiza.
"Israel y Estados Unidos han iniciado una acción militar para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán", ha señalado Netanyahu en un video grabado, en el que reivindica el liderazgo "histórico" del presidente estadounidense para lanzar el ataque contra el régimen ayatolá.
El líder israelí ha planteado que la ofensiva conjunta "creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su propio destino", en este sentido ha apelado a todas los grupos étnicos en Irán a "liberarse del yugo de la tiranía" y a "construir un Irán libre y pacífico".
"Durante 47 años, el régimen de los ayatolás ha clamado 'Muerte a Israel' y 'Muerte a Estados Unidos'. Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo", ha indicado para justificar el ataque militar contra Teherán.
"No se debe permitir que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitirían amenazar a toda la humanidad", ha afirmado, en alusión al programa nuclear iraní, en medio de las negociaciones que tenían lugar entre Estados Unidos e Irán que se han visto cortadas abruptamente por la ofensiva militar.
En clave interna, el primer ministro de Israel ha pedido "paciencia y fortaleza" a su ciudadanía, toda vez que el país se ha convertido en el primer objetivo en la represalia militar de Irán tras los ataques de este sábado.
"Hago un llamamiento a ustedes, ciudadanos de Israel, para que cumplan las directrices del Mando del Frente Interior. Los próximos días de la Operación León Rugiente exigirán paciencia y fortaleza de todos nosotros", ha reclamado Netanyahu, quien en todo caso ha asegurado que si los israelíes "permanecen unidos, lucharán juntos y garantizarán juntos la eternidad de Israel".
El Ejército de Israel ha confirmado que Irán ha lanzado su primer contraataque tras el comienzo esta mañana de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica y que ha activado sus sistemas de defensa para intentar interceptar un número todavía no concretado de misiles iraníes contra su territorio.
Trump ha cumplido así sus amenazas contra la República Islámica tras semanas de amagar con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, posición que giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos.
Te puede interesar
La UE afirma que el régimen de Irán es una “grave amenaza para la seguridad mundial”
Bruselas retira a su personal no esencial de Oriente Próximo y pone en alerta máxima su misión naval en el mar Rojo ante la escalada regional.
Sirenas antiaéreas suenan en Jerusalén tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán
El sistema de alerta antimisiles se ha activado en distintos puntos de la ciudad ante el temor de represalias, mientras las autoridades instan a la población a permanecer en zonas protegidas en medio del aumento de la tensión regional.
Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno
Además, ha prometido “inmunidad total” a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas.
Israel y EE. UU. atacan Irán
Trump ha asegurado que es el comienzo de una "gran operación de combate" dirigida específicamente a la "eliminación del régimen iraní". El Ejército iraní ya ha comenzado a dar respuesta con el lanzamiento de misiles contra Israel, donde suenan las alarmas.
Al menos dos muertos en el descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán
Dos personas han muerto y decenas han resultado heridas este viernes en la ciudad italiana de Milán, en el descarrilamiento de un tranvía. El accidente ha ocurrido en el centro de la ciudad, cuando ha atropellado a varios peatones.
EE. UU. insta a abandonar Israel por temor a ataques iraníes en Oriente Medio
Trump lleva semanas amenazando con un ataque a Irán si no se logra un acuerdo para limitar el programa nuclear, mientras que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viajará la próxima semana a Israel para reunirse con el Gobierno de Netanyahu.
Clinton asegura que no sabía nada de los delitos de Epstein y que no hizo "nada malo"
Como lo hiciera ayer su mujer, Hillary Clinton, el expresidente ha declarado de forma telemática para aclarar su relación con Jeffrey Epstein.
Pakistán declara la guerra a Afganistán y bombardea Kabul
Los dos países dan informaciones opuestas sobre el resultado de los ataques, y las víctimas se cuentan ya a centenares. El Gobierno de los talibanes ha asegurado que su objetivo final sigue siendo una resolución negociada, pero horas después ha vuelto a atacar Pakistán.
La Comisión Europea anuncia la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur
Ursula von der Leyen ha recordado que “el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento”.