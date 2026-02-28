Netanyahu: "El ataque eliminará la amenaza existencial que supone el régimen iraní"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este sábado en un mensaje a la ciudadanía el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial de Irán", con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica. Asimismo, ha agradecido ha Donald Trump el "liderazgo histórico" que realiza.

"Israel y Estados Unidos han iniciado una acción militar para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán", ha señalado Netanyahu en un video grabado, en el que reivindica el liderazgo "histórico" del presidente estadounidense para lanzar el ataque contra el régimen ayatolá.

El líder israelí ha planteado que la ofensiva conjunta "creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su propio destino", en este sentido ha apelado a todas los grupos étnicos en Irán a "liberarse del yugo de la tiranía" y a "construir un Irán libre y pacífico".

"Durante 47 años, el régimen de los ayatolás ha clamado 'Muerte a Israel' y 'Muerte a Estados Unidos'. Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo", ha indicado para justificar el ataque militar contra Teherán.

"No se debe permitir que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitirían amenazar a toda la humanidad", ha afirmado, en alusión al programa nuclear iraní, en medio de las negociaciones que tenían lugar entre Estados Unidos e Irán que se han visto cortadas abruptamente por la ofensiva militar.

En clave interna, el primer ministro de Israel ha pedido "paciencia y fortaleza" a su ciudadanía, toda vez que el país se ha convertido en el primer objetivo en la represalia militar de Irán tras los ataques de este sábado.

"Hago un llamamiento a ustedes, ciudadanos de Israel, para que cumplan las directrices del Mando del Frente Interior. Los próximos días de la Operación León Rugiente exigirán paciencia y fortaleza de todos nosotros", ha reclamado Netanyahu, quien en todo caso ha asegurado que si los israelíes "permanecen unidos, lucharán juntos y garantizarán juntos la eternidad de Israel".

El Ejército de Israel ha confirmado que Irán ha lanzado su primer contraataque tras el comienzo esta mañana de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica y que ha activado sus sistemas de defensa para intentar interceptar un número todavía no concretado de misiles iraníes contra su territorio.

Trump ha cumplido así sus amenazas contra la República Islámica tras semanas de amagar con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, posición que giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos.