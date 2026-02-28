IRANEN AURKAKO ERASOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Netanyahu: "Erasoak Irango erregimenaren mehatxu existentziala ezabatuko du"

Iranek misilekin erantzun dio Israelek bere lurraldean egin duen erasoari, eta Netanyahu herrialdeari zuzendu zaio. Israelgo lehen ministroak dei egin du "Irango herri ausartak bere etorkizunaren gidaritza har dezan", eta "pazientzia eta indarra" eskatu die Israelgo herritarrei.

JERUSALÉN, 28/02/2026.- Captura de video del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un videomensaje difundido coincidiendo con el aviso de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio, afirmó que el ataque conjunto con EE.UU. lanzado este sábado contra Irán tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní. EFE/Government Press Office Israel -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

Netanyahuk erasoaren inguruan hitz egin die herritarrei. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak AEBrekin batera "Irango erregimenaren mehatxu existentziala ezabatzea" helburu duen operazio militar bateratua abiatu dutela esan die herritarrei, Teheranen erregimen aldaketa gauzatu eta Islamiar Errepublikaren amaiera lortzeko asmoz. Halaber, Donald Trumpen "lidergo historikoa" eskertu du.

"Israelek eta AEBk operazio militar bateratua hasi dute Irango erregimen terroristak planteatzen duen mehatxu existentziala ezabatzeko", adierazi du Netanyahuk, aurretik grabatutako bideo batean. Mezu horretan, AEBko presidentearen "lidergo historikoa" aldarrikatu du aiatolen erregimenaren aurkako erasoa egiteko orduan.

Israelgo buruzagiaren arabera, eraso bateratuak "aukera berriak ahalbidetuko ditu Irango herri ausartak bere etorkizunaren gidaritza har dezan". Horren harian, Irango talde etniko guztiei eskatu die "tiraniaren uztarritik askatzeko eta Iran aske eta baketsua eraikitzeko".

"Aiatolen erregimenak 'Heriotza Israeli' eta 'Heriotza AEBri' bezalako mezuak jaurti ditu 47 urtez. Gure odola isuri du, estatubatuar asko hil ditu eta bere herria sarraskitu du", esan du Netanyahuk, Teheranen aurkako eraso militarra justifikatzeko.

"Ez da onartu behar erregimen terrorista hiltzaile hau gizateria osoa mehatxatzea ahalbidetuko liokeen arma nuklearrekin armatzea", adierazi du, Irango programa nuklearrari erreferentzia eginez. Erasoaldi militar honek AEBren eta Iranen arteko negoziazioen amaiera ekarri du.

Testuinguru horretan, Israelgo lehen ministroak "erresistentzia eta indarra" eskatu die Israelgo herritarrei, Israel izan baita Iranen erantzun militarraren lehen jomuga, larunbat honetako erasoen ostean. 

"Dei egiten dizuet israeldar guztoi Barne Frontearen Agintearen aginduak bete ditzazuen. Erasoaldi honen ondorioz pazientzia eta indarra beharko ditugu datozen egunotan", esan du Netanyahuk. "Elkarrekin eutsiko diogu, elkarrekin borrokatuko gara eta elkarrekin bermatuko dugu Israelen betikotasuna", gaineratu du.

Israelgo Armadak baieztatu du Iranek bere lehen kontraerasoa egin duela gaur goizean AEBk eta Israelek Irango Islamiar Errepublikaren aurka bonbardaketak hasi ondoren, eta bere defentsa-sistemak aktibatu dituela, Irandik Israelen aurka jaurti dituzten misilak deuseztatzen saiatzeko.

Horrela, Irango Gobernuaren aurkako mehatxuak bete ditu Trumpek, azken asteetan Iranen izandako protesten errepresioagatik esku hartuko zuela iragarri baitzuen. Eraso egiteko erabakia Irango programa nuklearrarekin lotu zuen ondoren. Teheranek, berriz, helburu baketsuak baino ez dituela azpimarratu du.

Gobernua hartzeko prest egoteko eskatu die Trumpek Irango herritarrei
Israelek eta AEBk Iranen aurkako erasoa egin dute
Israel Ameriketako Estatu Batuak Iran Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X