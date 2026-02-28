Netanyahu: "Erasoak Irango erregimenaren mehatxu existentziala ezabatuko du"
Iranek misilekin erantzun dio Israelek bere lurraldean egin duen erasoari, eta Netanyahu herrialdeari zuzendu zaio. Israelgo lehen ministroak dei egin du "Irango herri ausartak bere etorkizunaren gidaritza har dezan", eta "pazientzia eta indarra" eskatu die Israelgo herritarrei.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak AEBrekin batera "Irango erregimenaren mehatxu existentziala ezabatzea" helburu duen operazio militar bateratua abiatu dutela esan die herritarrei, Teheranen erregimen aldaketa gauzatu eta Islamiar Errepublikaren amaiera lortzeko asmoz. Halaber, Donald Trumpen "lidergo historikoa" eskertu du.
"Israelek eta AEBk operazio militar bateratua hasi dute Irango erregimen terroristak planteatzen duen mehatxu existentziala ezabatzeko", adierazi du Netanyahuk, aurretik grabatutako bideo batean. Mezu horretan, AEBko presidentearen "lidergo historikoa" aldarrikatu du aiatolen erregimenaren aurkako erasoa egiteko orduan.
Israelgo buruzagiaren arabera, eraso bateratuak "aukera berriak ahalbidetuko ditu Irango herri ausartak bere etorkizunaren gidaritza har dezan". Horren harian, Irango talde etniko guztiei eskatu die "tiraniaren uztarritik askatzeko eta Iran aske eta baketsua eraikitzeko".
"Aiatolen erregimenak 'Heriotza Israeli' eta 'Heriotza AEBri' bezalako mezuak jaurti ditu 47 urtez. Gure odola isuri du, estatubatuar asko hil ditu eta bere herria sarraskitu du", esan du Netanyahuk, Teheranen aurkako eraso militarra justifikatzeko.
"Ez da onartu behar erregimen terrorista hiltzaile hau gizateria osoa mehatxatzea ahalbidetuko liokeen arma nuklearrekin armatzea", adierazi du, Irango programa nuklearrari erreferentzia eginez. Erasoaldi militar honek AEBren eta Iranen arteko negoziazioen amaiera ekarri du.
Testuinguru horretan, Israelgo lehen ministroak "erresistentzia eta indarra" eskatu die Israelgo herritarrei, Israel izan baita Iranen erantzun militarraren lehen jomuga, larunbat honetako erasoen ostean.
"Dei egiten dizuet israeldar guztoi Barne Frontearen Agintearen aginduak bete ditzazuen. Erasoaldi honen ondorioz pazientzia eta indarra beharko ditugu datozen egunotan", esan du Netanyahuk. "Elkarrekin eutsiko diogu, elkarrekin borrokatuko gara eta elkarrekin bermatuko dugu Israelen betikotasuna", gaineratu du.
Israelgo Armadak baieztatu du Iranek bere lehen kontraerasoa egin duela gaur goizean AEBk eta Israelek Irango Islamiar Errepublikaren aurka bonbardaketak hasi ondoren, eta bere defentsa-sistemak aktibatu dituela, Irandik Israelen aurka jaurti dituzten misilak deuseztatzen saiatzeko.
Horrela, Irango Gobernuaren aurkako mehatxuak bete ditu Trumpek, azken asteetan Iranen izandako protesten errepresioagatik esku hartuko zuela iragarri baitzuen. Eraso egiteko erabakia Irango programa nuklearrarekin lotu zuen ondoren. Teheranek, berriz, helburu baketsuak baino ez dituela azpimarratu du.
Irango erregimena “munduko segurtasunerako mehatxu larria” dela esan du EBk
Bruselak funtsezkoak ez diren langileak erretiratu ditu Ekialde Hurbiletik, eta alerta gorenean jarri du Itsaso Gorrian duen itsas misioa, eskualdeko eskaladaren aurrean.
Sirena antiaereoak entzun dira Jerusalemen, AEBk eta Israelek Irani eraso ostean
Misilen aurkako alerta-sistema hiriko hainbat lekutan aktibatu da, errepresalien beldur baitira. Agintariek, berriz, eremu babestuetan egoteko eskatu diete herritarrei, eskualdeko tentsioa areagotzen ari baita.
Gobernua hartzeko prest egoteko eskatu die Trumpek Irango herritarrei
Gainera, armak uzten badituzte "erabateko immunitatea" izango dutela agindu die Irango segurtasun indarretako kideei.
Israelek eta AEBk Iranen aurkako erasoa egin dute
Trumpek iragarri du "borroka operazio handia" hasi dutela "Irango erregimena deuseztatzeko". Iranen erantzuna hasi da, eta misilak jaurti ditu jada Israelera.
Gutxienez bi pertsona hil dira Milanen, tranbia bat bidetik aterata
Bi pertsona hil eta dozenaka zauritu dira ostiralean Milanen (Italia), tranbia bat bidetik atera ondoren. Istripua hiriaren erdialdean gertatu da, eta tranbiak oinezko batzuk harrapatu ditu.
AEBk Israel uzteko eskatu die herritarrei, Iranek Ekialde Hurbilean egin ditzakeen erasoen beldur
Trumpek asteak daramatza Irani eraso egiteko mehatxua egiten, programa nuklearra mugatzeko akordiorik lortzen ez bada; Teheranek, berriz, helburu baketsuak baino ez dituela dio. Marco Rubio AEBko Estatu idazkaria Israelera joango da datorren astean, Netanyahuren gobernuarekin biltzeko.
Clintonek dio ez zekiela ezer Epsteinen delituei buruz eta ez zuela "ezer txarrik" egin
Hillary Clinton emazteak atzo egin bezala, AEBko presidente ohiak telematikoki deklaratu du Jeffrey Epsteinekin zuen harremanaren berri emateko. Kongresuko ikerketa batzorde baten aurrean lekukotza ematera deitu duten AEBko lehen presidente ohia da.
Pakistanek gerra deklaratu dio Afganistani, eta Kabul bonbardatu du
Bi herrialdeek informazio kontrajarria eman dute erasoen emaitzei buruz, baina biktimak ehunka dira dagoeneko. Talibanen Gobernuak ziurtatu du, edozein erasori aurre egiteko prest dauden arren, beren azken helburua dela Pakistanekin duten krisiaren inguruan negoziatzea eta konponbide bat bilatzea. Handik ordu gutxira, baina, beste erasoaldi bat abiatu dute.
Europako Batzordeak iragarri du behin-behinean aplikatuko duela EB-Mercosur akordioa
Ursula von der Leyenek gogorarazi duenez, “akordioa ezin izango da erabat burutu Europako Parlamentuak bere onespena eman arte”.