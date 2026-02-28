Israelgo Armadak Iranen aurkako erasoa egin du
Defentsa ministroaren esanetan, Iranek "misilekin eta droneekin eraso egitea espero dute berandu baino lehen".
Israelgo Defentsa Ministerioak adierazi duenez, Israelek "Iranen aurkako eraso prebentiboa" egin du bere herrialdearen aurkako "mehatxuak ezabatzeko", eta, horren ostean, misilen aurkako alarmak entzun dira Israelen.
"Misilekin eta droneekin Israelgo Estatuaren eta bere populazio zibilaren aurkako erasoa espero da berandu baino lehen", gaineratu du Defentsak ohar batean, eta Israel Katz Defentsa ministroak herrialde osoan larrialdi egoera ezarri duela jakinarazi du.
Irango hedabideek Teheran erdialdean eta iparraldean gutxienez hiru leherketa izan direla jakinarazi dute.
“Kezko zutabeak altxatu dira Teherango zenbait tokitan, hainbat leherketa entzun ondoren”, jakinarazi du Irango estatuko telebistak, seinalea moztu aurretik.
Israelgo Aireportuko Agintaritzak aire-espazio nazionala ixteko agindua eman du, eta bertan behera utzi du programatutako hegaldien iritsiera edo irteera.
Eraso hori Iranen eta AEBren arteko negoziazio nuklearren erdian izan da. Azken negoziazio txanda ostegunean izan zen, eta hurrengoa astelehenean egitea aurreikusi dute.
Negoziazio horiek AEBren mehatxu militarraren pean egiten ari dira, eta ziurtatu du herrialde pertsiarrari eraso egingo liokeela. AEBk Ekialde Hurbilean 2003tik izan duen hedapen militar handiena egin du.
Israelek joan den ekainean ere hasi zuen gerra Iranekin, 12 egunekoa, eta egunero bonbardatu zituen helburu militarrak, nuklearrak eta zibilak joz eta 1.000 pertsona baino gehiago hilaz.
Iranek misil balistikoekin eraso eginez erantzun zuen, eta hogeita hamar bat israeldar hil zituen.
Zure interesekoa izan daiteke
Gutxienez bi pertsona hil dira Milanen, tranbia bat errailetik aterata
Bi pertsona hil eta dozenaka zauritu dira ostiral honetan Milanen (Italia), tranbia bat errailetik atera ondoren. Istripua hiriaren erdialdean gertatu da, eta tranbiak oinezko batzuk harrapatu ditu.
AEBk Israel uzteko eskatu die herritarrei, Iranek Ekialde Hurbilean egin ditzakeen erasoen beldur
Trumpek asteak daramatza Irani eraso egiteko mehatxua egiten, programa nuklearra mugatzeko akordiorik lortzen ez bada; Teheranek, berriz, helburu baketsuak baino ez dituela dio. Marco Rubio AEBko Estatu idazkaria Israelera joango da datorren astean, Netanyahuren Gobernuarekin biltzeko.
Clintonek dio ez zekiela ezer Epsteinen delituei buruz eta ez zuela "ezer txarrik" egin
Hillary Clinton emazteak atzo egin bezala, AEBko presidente ohiak telematikoki deklaratu du Jeffrey Epsteinekin zuen harremanaren berri emateko. Kongresuko ikerketa batzorde baten aurrean lekukotza ematera deitu duten AEBko lehen presidente ohia da.
Pakistanek gerra deklaratu dio Afganistani, eta Kabul bonbardatu du
Bi herrialdeek informazio kontrajarria eman dute erasoen emaitzei buruz, baina biktimak ehunka dira dagoeneko. Talibanen Gobernuak ziurtatu du, edozein erasori aurre egiteko prest dauden arren, beren azken helburua dela Pakistanekin duten krisiaren inguruan negoziatzea eta konponbide bat bilatzea. Handik ordu gutxira, baina, beste erasoaldi bat abiatu dute.
Europako Batzordeak iragarri du behin-behinean aplikatuko duela EB-Mercosur akordioa
Ursula von der Leyenek gogorarazi duenez, “akordioa ezin izango da erabat burutu Europako Parlamentuak bere onespena eman arte”.
Netflixek Warner erosteko borroka utzi du Paramountek beste eskaintza bat egin ostean
Enpresak azaldu duenez, Paramounten azken eskaintza berdintzeko behar zen prezioarekin, Warner Brosekin zuen akordioa "dagoeneko ez da finantzarioki erakargarria", eta, beraz, uko egin dio aste honetan eskaintza hobetu duen Paramounten zenbateko berbera eskaintzeari.
Hillary Clintonek ukatu egin du Kongresuaren aurrean Epstein ezagutzen zuela
Bill Clinton AEBko presidente ohiaren emazteak Epstein kasua ikertzen ari den batzordeari —errepublikanoek gehiengoa dute— egotzi dio "arreta desbideratu" nahi izatea eta Donald Trump presidentearen jokabideak "estaltzea". Fokua Trumpengandik aldentzeko deitu dutela deklaratzera esan du.
Ukrainak eta AEBk bilera amaitu dute, Errusiaren parte-hartzerik gabe, gerraosteko berreraikuntzan oinarrituta
Genevako bilera hiru aldekoa izatea espero zen, errusiar ordezkaritza batekin, gatazka armatua amaitzeko moduari buruzko eztabaidetan aurrera egiteko. Hiru aldeko hurrengo bilera martxoaren hasieran izango dela aurreikusita dago.
Ipar Koreak kongresua itxi du armategi nuklearra handitzeko promesarekin
Kim Jong-unek ateak zabalik utzi ditu Washingtonekin dituen harremanak hobetzeko, betiere, AEBek Pyongang estatu nuklear gisa onartzen badute. Gainera, alderdian duen lidergoa berretsi du.