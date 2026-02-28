EKIALDE HURBILA
Israelgo Armadak Iranen aurkako erasoa egin du

Defentsa ministroaren esanetan, Iranek "misilekin eta droneekin eraso egitea espero dute berandu baino lehen".

18:00 - 20:00
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Defentsa Ministerioak adierazi duenez, Israelek "Iranen aurkako eraso prebentiboa" egin du bere herrialdearen aurkako "mehatxuak ezabatzeko", eta, horren ostean, misilen aurkako alarmak entzun dira Israelen.

"Misilekin eta droneekin Israelgo Estatuaren eta bere populazio zibilaren aurkako erasoa espero da berandu baino lehen", gaineratu du Defentsak ohar batean, eta Israel Katz Defentsa ministroak herrialde osoan larrialdi egoera ezarri duela jakinarazi du.

Irango hedabideek Teheran erdialdean eta iparraldean gutxienez hiru leherketa izan direla jakinarazi dute.

“Kezko zutabeak altxatu dira Teherango zenbait tokitan, hainbat leherketa entzun ondoren”, jakinarazi du Irango estatuko telebistak, seinalea moztu aurretik.

Israelgo Aireportuko Agintaritzak aire-espazio nazionala ixteko agindua eman du, eta bertan behera utzi du programatutako hegaldien iritsiera edo irteera.

Eraso hori Iranen eta AEBren arteko negoziazio nuklearren erdian izan da. Azken negoziazio txanda ostegunean izan zen, eta hurrengoa astelehenean egitea aurreikusi dute.

Negoziazio horiek AEBren mehatxu militarraren pean egiten ari dira, eta ziurtatu du herrialde pertsiarrari eraso egingo liokeela. AEBk Ekialde Hurbilean 2003tik izan duen hedapen militar handiena egin du.

Israelek joan den ekainean ere hasi zuen gerra Iranekin, 12 egunekoa, eta egunero bonbardatu zituen helburu militarrak, nuklearrak eta zibilak joz eta 1.000 pertsona baino gehiago hilaz.

Iranek misil balistikoekin eraso eginez erantzun zuen, eta hogeita hamar bat israeldar hil zituen.

