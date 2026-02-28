Iranen aurkako erasoa
200 hildako baino gehiago baieztatu dituzte Iranen

Teheranek 85era igo du Minabeko ikastetxean hildakoen kopurua, eta Israelen eta AEBren arteko ofentsiba bateratua “ekintza barbaroa” dela esan du.

Agentziak | EITB

Israelek eta AEBek larunbat honetan Iranen kontra jaurtitako bonbardaketek gutxienez 201 hildako eta 747 zauritu eragin dituzte, Irango Ilargi Gorriak zehaztu duenez; herrialdeko 31 probintzietatik 24 harrapatu dituzte, eta 220 talde baino gehiago ari dira larrialdi lanetan.

Eraso larrienen artean, Minaben, Shajareh Tayybeh lehen hezkuntzako eskola femeninoaren aurkako bonbardaketa dago, gutxienez 85 hildako eragin dituena, gehienak neskak. Masud Pezeshkian Irango presidenteak “ekintza barbarotzat” jo du gertakaria. Beste eraso batek Lamerd-eko kirol-pabiloi batean gertatu da, eta gutxienez 15 pertsona hil dira.

Israelek dio Irango erregimenaren “funtsezko zenbait pertsona” hil dituela, goi-kargudunak biltzen ziren guneei eraso egin ostean, hilabetetan prestatutako operazio batean. Leherketak Teheranen eta Tabriz eta Isfahan bezalako hirietan gertatu dira.

Iranek misilekin eta droneekin erantzun die AEBek eskualdean zituzten baseei eta Israelen zituzten helburuei. Haifan, gutxienez, zauritu arin bat izan da, Israelgo agintarien arabera.

