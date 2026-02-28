Los bombardeos lanzados este sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán han causado al menos 201 muertos y 747 heridos, según la Media Luna Roja iraní, que ha precisado que 24 de las 31 provincias del país han sido alcanzadas y que mantiene más de 220 equipos desplegados en labores de emergencia.

Entre los ataques más graves figura el bombardeo contra la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh, en Minab, con al menos 85 fallecidos, en su mayoría niñas. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha calificado el hecho de “acto bárbaro”. Otro ataque impactó en un pabellón deportivo en Lamerd, donde murieron al menos 15 personas.

Israel asegura haber abatido a “varias figuras esenciales” del régimen iraní tras atacar puntos donde se reunían altos cargos, en una operación preparada durante meses. Las explosiones se registraron en Teherán y en ciudades como Tabriz e Isfahán.

Irán respondió con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en Israel. En Haifa se registró al menos un herido leve, según las autoridades israelíes.