La Media Luna Roja confirma más de 200 muertos en Irán

Teherán ha elevado a 85 las víctimas en un colegio de Minab y ha calificado de “acto bárbaro” la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.
FOTODELDIA MINAB (IRÁN), 28/02/2026.- Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo en la ciudad de Minab (Irán). El número de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab ha ascendido a 24, mientras otras 45 estudiantes han resultado heridas, informó la gobernación de la provincia de Hormozgan. EFE/MEHR -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)- PROHIBIDO SU USO EN IRÁN. NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto-1 TV/Iran International
Euskaraz irakurri: Israelek dio Irango erregimenaren “funtsezko figurak” hil dituela
Agencias | EITB

Última actualización

Los bombardeos lanzados este sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán han causado al menos 201 muertos y 747 heridos, según la Media Luna Roja iraní, que ha precisado que 24 de las 31 provincias del país han sido alcanzadas y que mantiene más de 220 equipos desplegados en labores de emergencia.

Entre los ataques más graves figura el bombardeo contra la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh, en Minab, con al menos 85 fallecidos, en su mayoría niñas. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha calificado el hecho de “acto bárbaro”. Otro ataque impactó en un pabellón deportivo en Lamerd, donde murieron al menos 15 personas.

Israel asegura haber abatido a “varias figuras esenciales” del régimen iraní tras atacar puntos donde se reunían altos cargos, en una operación preparada durante meses. Las explosiones se registraron en Teherán y en ciudades como Tabriz e Isfahán.

Irán respondió con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en Israel. En Haifa se registró al menos un herido leve, según las autoridades israelíes.

