La Media Luna Roja confirma más de 200 muertos en Irán
Los bombardeos lanzados este sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán han causado al menos 201 muertos y 747 heridos, según la Media Luna Roja iraní, que ha precisado que 24 de las 31 provincias del país han sido alcanzadas y que mantiene más de 220 equipos desplegados en labores de emergencia.
Entre los ataques más graves figura el bombardeo contra la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh, en Minab, con al menos 85 fallecidos, en su mayoría niñas. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha calificado el hecho de “acto bárbaro”. Otro ataque impactó en un pabellón deportivo en Lamerd, donde murieron al menos 15 personas.
Israel asegura haber abatido a “varias figuras esenciales” del régimen iraní tras atacar puntos donde se reunían altos cargos, en una operación preparada durante meses. Las explosiones se registraron en Teherán y en ciudades como Tabriz e Isfahán.
Irán respondió con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en Israel. En Haifa se registró al menos un herido leve, según las autoridades israelíes.
Te puede interesar
El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, podría haber muerto en los ataques
"Hay muchas señales de que Jamenei no sigue con vida", ha asegurado el primer ministro israelí tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel este sábado contra la República Islámica de Irán.
El estrecho de Ormuz, en el punto de mira tras los ataques contra Irán
Se trata de una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo, por donde se transporta cerca del 20 % de la producción mundial de crudo y también de gas. Cada día transitan un promedio de 144 buques.
Al menos 57 niñas mueren en un bombardeo israelí contra una escuela en el sur de Irán
En el momento del ataque había 170 alumnas en el centro, por lo que se teme que la cifra de fallecidas aumente.
Irán ataca posiciones militares de EEUU en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos
Irán ha respondido al ataque masivo desencadenado esta mañana por Estados Unidos e Israel con misiles dirigidos no solo contra territorio israelí, sino contra posiciones militares norteamericanas en sus bases en la región, concretamente en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
La UE y líderes internacionales piden contención tras los ataques contra Irán
Kaja Kallas advierte de que Teherán es “una grave amenaza para la seguridad mundial” y Sánchez reclama desescalada y diálogo.
Sirenas antiaéreas suenan en Jerusalén tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán
El sistema de alerta antimisiles se ha activado en distintos puntos de la ciudad ante el temor de represalias, mientras las autoridades instan a la población a permanecer en zonas protegidas en medio del aumento de la tensión regional.
Netanyahu: "El ataque eliminará la amenaza existencial que supone el régimen iraní"
El primer ministro de Israel ha difundido un videomensaje advirtiendo de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio. El líder israelí ha hecho un llamamiento para que “el valiente pueblo iraní tome las riendas de su propio destino", y ha pedido "paciencia y fortaleza" a su ciudadanía.
Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno
Además, ha prometido “inmunidad total” a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas.
EE. UU. e Israel lanzan un ataque masivo contra el corazón del poder en Irán
Trump ha asegurado que es el comienzo de una "gran operación de combate" dirigida específicamente a la "eliminación del régimen iraní". El Ejército iraní ya ha comenzado a dar respuesta con el lanzamiento de misiles contra Israel, donde suenan las alarmas.