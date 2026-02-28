El estrecho de Ormuz, en el punto de mira tras los ataques contra Irán
El estrecho de Ormuz, punto de importancia estratégica mundial que separa las costas de Irán y Omán, se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán y por sus aguas se transporta alrededor del 20 % de la producción mundial de crudo y también de gas.
En este contexto, el ataque de Israel y EE. UU. contra Irán puede impactar en el mercado petrolero ante una posible caída de suministros desde un país que tiene una producción importante y que además podría cerrar al tráfico marítimo el estrecho de Ormuz.
Por este estrecho, que en su punto más angosto mide 54 kilómetros, transitan cada día un promedio de 144 buques, de los que un 37 % son petroleros; 17 % buques portacontenedores y 13 % graneleros, según datos del informe Revisión del Transporte Marítimo 2025, de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Esta vía, canalizó una parte significativa del comercio marítimo total de petróleo en 2024 y el primer trimestre de 2025, según señala la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). Además, alrededor de un 20 % del comercio mundial de gas natural licuado fluye por allí, principalmente desde Catar y Emiratos Árabes Unidos hacia mercados de Asia.
Durante años, las autoridades persas ha amenazado en varias ocasiones, tanto a Israel como a Estados Unidos, con bloquear el tránsito marítimo, sobre todo a este último, en respuesta a las sanciones impuestas por Washington por su programa nuclear.
En el escenario de crisis prebélica con Estados Unidos, en febrero de 2026 Irán informó del cierre puntual de ciertas áreas de la zona por la celebración de las maniobras navales Control Inteligente del estrecho de Ormuz.
Con anterioridad, el 21 de junio de 2025 el Parlamento iraní aprobó su cierre después de que la nueva administración estadounidense de Donald Trump ordenara el bombardeó de Irán en el marco del conflicto entre Israel y el país persa.
Escenario de numerosos incidentes
Por su enclave geográfico, el Golfo Pérsico ha sido escenario de numerosos incidentes en los últimos años, incluidos ataques y confiscaciones de petroleros y cargueros, en medio las tensiones entre Irán y Estados Unidos por las sanciones impuestas por este último a la venta de petróleo iraní.
Un ejemplo fue cuando, en 2018, EE. UU. decidió retirarse del acuerdo nuclear firmado entre Irán y las potencias en 2015 al considerar que Teherán mintió sobre su programa atómico al seguir enriqueciendo uranio por encima de los límites permitidos.
En abril de 2019, la situación se agravó después de que EE. UU. endureciera las sanciones a la exportación de petróleo por parte de Irán y, como consecuencia, las autoridades iraníes amenazaron con bloquear el estrecho.
En 2021, y debido a que en los últimos años la zona fue escenario de ataques a petroleros, Irán inauguró una estratégica terminal de exportación de petróleo en el mar de Omán, lo que evitó, por primera vez a los cargueros tener que cruzar el estrecho de Ormuz. El crudo llegaría a la instalación, situada en la ciudad costera de Jask, en la provincia sureña de Hormozgan, a través de un oleoducto que tiene su origen en el campo petrolífero de Goreh, en la región de Bushehr.
Este megaproyecto contó con una tubería que se extiende por 1000 kilómetros y tiene una capacidad de transferencia de 300 000 barriles de petróleo por día de Goreh a Jask en esta primera fase y, en el futuro, podría alcanzar el millón.
A lo largo de los años, han continuado las tensiones, como en abril de 2024, tras el ataque contra el consulado iraní en Damasco en el que murieron siete guardias revolucionarios, y del que Teherán acusó a Tel Aviv y que estuvo a punto de provocar el cierre de este estrecho.
