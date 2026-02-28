Ataque contra Irán
La UE afirma que el régimen de Irán es una “grave amenaza para la seguridad mundial”

Bruselas retira a su personal no esencial de Oriente Próximo y pone en alerta máxima su misión naval en el mar Rojo ante la escalada regional.
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, en una foro de archivo.
Agencias | EITB

Última actualización

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha asegurado este sábado que el régimen de Irán “supone una grave amenaza para la seguridad mundial” tras el bombardeo lanzado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Kallas ha afirmado que los programas de misiles balísticos y nucleares de Teherán, junto con su apoyo a grupos armados, representan un riesgo global y ha calificado de “peligrosos” los últimos acontecimientos en Oriente Próximo. En este contexto, ha anunciado la retirada del personal diplomático no esencial de la UE en la región y ha asegurado que la red consular trabaja para facilitar la salida de ciudadanos europeos.

La UE mantiene sanciones contra Irán y está coordinándose con socios árabes para explorar vías diplomáticas

Además, la misión naval europea Aspides permanece en alerta máxima en el mar Rojo para garantizar la seguridad del corredor marítimo. La jefa de la diplomacia comunitaria ha indicado que la UE mantiene sanciones contra Irán y que está coordinándose con socios árabes para explorar vías diplomáticas, al tiempo que ha subrayado que la protección de los civiles y el respeto al Derecho Internacional Humanitario son prioritarios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,  y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han calificado de “muy preocupantes” los acontecimientos en Irán y han pedido a todas las partes que actúen con “la máxima moderación” para garantizar la seguridad de los civiles y el respeto pleno del Derecho internacional. La dirigente comunitaria ha señalado que la UE sigue en estrecho contacto con sus socios en la región y ha reafirmado su compromiso con la estabilidad regional.

Von der Leyen ha subrayado además la importancia de preservar la seguridad nuclear y evitar cualquier acción que agrave la escalada o socave el régimen global de no proliferación. 

X