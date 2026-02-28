La UE afirma que el régimen de Irán es una “grave amenaza para la seguridad mundial”

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha asegurado este sábado que el régimen de Irán “supone una grave amenaza para la seguridad mundial” tras el bombardeo lanzado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Kallas ha afirmado que los programas de misiles balísticos y nucleares de Teherán, junto con su apoyo a grupos armados, representan un riesgo global y ha calificado de “peligrosos” los últimos acontecimientos en Oriente Próximo. En este contexto, ha anunciado la retirada del personal diplomático no esencial de la UE en la región y ha asegurado que la red consular trabaja para facilitar la salida de ciudadanos europeos.