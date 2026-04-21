Giza eskubideak "gobernu suntsitzaileen" jopuntuan daudela ohartarazi du Amnistiak
GKEak nazioarteko zuzenbidearen aurkako erasoak, autoritarismoaren gorakada eta Gaza zein Ukraina gisako gatazketako zigorgabetasuna salatu ditu.
Amnistia Internazionalak ohartarazi du giza eskubideek, multilateralismoak eta nazioarteko zuzenbideak krisi larria bizi dutela, arauetan oinarritutako nazioarteko ordena ahuldu nahi duten “gobernu suntsitzaileen” jardunaren ondorioz.
Urteko txostenean, erakundeak Israelek Gazan egindako “genozidioa”, Errusiari Ukrainan egotzitako gerra krimenak eta Estatu Batuetako atzerakada demokratikoa salatu ditu, baita Iranen, Afganistanen, Sudanen eta Venezuelan gertatutako gehiegikeriak ere.
Amnistiako idazkari nagusi Agnès Callamardek kritikatu du estatu askok urraketa horien aurrean izan duten isiltasuna eta geldotasuna, eta ohartarazi du mundu mailan ordena “arrazista, patriarkala eta eskubideen aurkakoa” ezartzeko saiakera dagoela.
Txostenak, halaber, gatazketan inplikatutako herrialdeei armak transferitzea gaitzetsi du, eta nazioarteko erantzukizun handiagoa eskatu du.
