Amnistia Internazionalaren urteko txostena

Giza eskubideak "gobernu suntsitzaileen" jopuntuan daudela ohartarazi du Amnistiak

GKEak nazioarteko zuzenbidearen aurkako erasoak, autoritarismoaren gorakada eta Gaza zein Ukraina gisako gatazketako zigorgabetasuna salatu ditu.

LONDRES, 21/04/2026.- La organización Amnistía Internacional presentó hoy su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y advirtió contra la emergencia de un nuevo orden global basado en la lógica de la depredación practicada por varios líderes mundiales, entre los que destacó al estadounidense Donald Trump, el israelí Benjamín Netanyahu y el ruso Vladímir Putin. Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios, dijo la secretaria general de AI, la francesa Agnès Callamard (en la imagen). EFE/Luis Campello/Javier Otazu
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Amnistia Internazionalak ohartarazi du giza eskubideek, multilateralismoak eta nazioarteko zuzenbideak krisi larria bizi dutela, arauetan oinarritutako nazioarteko ordena ahuldu nahi duten “gobernu suntsitzaileen” jardunaren ondorioz.

Urteko txostenean, erakundeak Israelek Gazan egindako “genozidioa”, Errusiari Ukrainan egotzitako gerra krimenak eta Estatu Batuetako atzerakada demokratikoa salatu ditu, baita Iranen, Afganistanen, Sudanen eta Venezuelan gertatutako gehiegikeriak ere.

Amnistiako idazkari nagusi Agnès Callamardek kritikatu du estatu askok urraketa horien aurrean izan duten isiltasuna eta geldotasuna, eta ohartarazi du mundu mailan ordena “arrazista, patriarkala eta eskubideen aurkakoa” ezartzeko saiakera dagoela.

Txostenak, halaber, gatazketan inplikatutako herrialdeei armak transferitzea gaitzetsi du, eta nazioarteko erantzukizun handiagoa eskatu du.

