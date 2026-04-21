Informe anual de Amnistía Internacional
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Amnistía alerta de que los derechos humanos están en jaque por "gobiernos depredadores"

La ONG denuncia ataques al derecho internacional, el auge del autoritarismo y la impunidad en conflictos como Gaza o Ucrania.
LONDRES, 21/04/2026.- La organización Amnistía Internacional presentó hoy su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y advirtió contra la emergencia de un nuevo orden global basado en la lógica de la depredación practicada por varios líderes mundiales, entre los que destacó al estadounidense Donald Trump, el israelí Benjamín Netanyahu y el ruso Vladímir Putin. Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios, dijo la secretaria general de AI, la francesa Agnès Callamard (en la imagen). EFE/Luis Campello/Javier Otazu
Euskaraz irakurri: Amnistia Internazionalak ohartarazi du giza eskubideek atzera egin dutela munduan
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Agencias | EITB

Última actualización

Amnistía Internacional ha advertido de que los derechos humanos, el multilateralismo y el derecho internacional atraviesan una grave crisis por la actuación de “gobiernos depredadores” que buscan debilitar el orden basado en normas.

En su informe anual, la organización señala el “genocidio” de Israel en Gaza, los crímenes de guerra atribuidos a Rusia en Ucrania y el retroceso democrático en Estados Unidos, además de denunciar abusos en países como Irán, Afganistán, Sudán o Venezuela.

La secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, ha criticado la inacción de muchos Estados ante estas vulneraciones y ha alertado de un intento de imponer un orden mundial “racista, patriarcal y contrario a los derechos”.

El informe también cuestiona las transferencias de armas a países implicados en conflictos y reclama una mayor rendición de cuentas internacional.

Derechos humanos Internacional

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