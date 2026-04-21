Amnistía Internacional ha advertido de que los derechos humanos, el multilateralismo y el derecho internacional atraviesan una grave crisis por la actuación de “gobiernos depredadores” que buscan debilitar el orden basado en normas.

En su informe anual, la organización señala el “genocidio” de Israel en Gaza, los crímenes de guerra atribuidos a Rusia en Ucrania y el retroceso democrático en Estados Unidos, además de denunciar abusos en países como Irán, Afganistán, Sudán o Venezuela.

La secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, ha criticado la inacción de muchos Estados ante estas vulneraciones y ha alertado de un intento de imponer un orden mundial “racista, patriarcal y contrario a los derechos”.

El informe también cuestiona las transferencias de armas a países implicados en conflictos y reclama una mayor rendición de cuentas internacional.