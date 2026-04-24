Albiste izango dira: Kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean, EBko buruzagien goi-bilera Zipren eta San Prudentzio jaietako pregoia

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko apirilaren 24an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean: Eusko Legebiltzarrean 09:30etik aurrera egingo da kontrol saioan, Imanol Pradales lehendakaria bertan dela. EAJk Alberto Martinez Osasun sailburuari galdera egingo dio medikuen grebaren harira egiten duen diagnostikoari buruz. 

- EBko buruzagien goi-bilera ZiprenEuropar Batasuneko 27 gobernuburu eta estatuburuak Zipren egiten ari diren goi-bileraren bigarren egunean, Ekialde Hurbileko gerra izango dute hizpide. Gai hori jorratzeko bertan izango dira Jordania, Siria, Libano, Egipto eta Golkoko goi-ordezkariak ere. 

- San Prudentzio jaietako pregoia: Antonio Altarriba EHUko Frantses Filologiako katedradunak irakurriko du aurtengo San Prudentzio eta Estibalizko Andra Mariaren jaietako pregoia, 20:00etatik aurrera, Gasteizko Probintzia plazan. 

Gimenok ziurtatu du ez dela hiru urteko ikasgelen murrizketarik egongo Nafarroako sare publikoan, baina bai itunpeko sarean

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak ukatu egin du bere Sailak "euskararen aurkako erasorik" egin duenik. Geroa Baik eskatu du "aldarri sozial eta politikoa" entzuteko eta itunpekoan datuak berrikusteko, ikasgelak irekita mantentzen saiatzeko. PPNk dio, itunpeko gelak ixtearen atzean "arrazoi teknikorik ez" dagoela, eta "arrazoiak ideologikoak" direla. 

