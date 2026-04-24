Albiste izango dira: Kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean, EBko buruzagien goi-bilera Zipren eta San Prudentzio jaietako pregoia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko apirilaren 24an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean: Eusko Legebiltzarrean 09:30etik aurrera egingo da kontrol saioan, Imanol Pradales lehendakaria bertan dela. EAJk Alberto Martinez Osasun sailburuari galdera egingo dio medikuen grebaren harira egiten duen diagnostikoari buruz.
- EBko buruzagien goi-bilera Zipren: Europar Batasuneko 27 gobernuburu eta estatuburuak Zipren egiten ari diren goi-bileraren bigarren egunean, Ekialde Hurbileko gerra izango dute hizpide. Gai hori jorratzeko bertan izango dira Jordania, Siria, Libano, Egipto eta Golkoko goi-ordezkariak ere.
- San Prudentzio jaietako pregoia: Antonio Altarriba EHUko Frantses Filologiako katedradunak irakurriko du aurtengo San Prudentzio eta Estibalizko Andra Mariaren jaietako pregoia, 20:00etatik aurrera, Gasteizko Probintzia plazan.
Torturen zazpi biktimak ekimen bateratua abiatu dute, Espainiako justiziak euren kasuak berriro ireki ditzan
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak hamar aldiz zigortu du Espainia tortura kasu hauek ez ikertzeagatik. Giza Eskubideen Behatokiak iragarri du auzia Nazio Batuen Erakunderaino eramateko prest daudela.
Eusko Legebiltzarrak atzera bota ditu arma zurien aurkako PPren lege erreformak
Popularrek Voxen babesa baino ez dute izan. Gainerako taldeek kontrako botoa eman dute, PPri segurtasuna modu populistan erabiltzea aurpegiratu diote, eta gogorarazi diote planetatzen dituen lege-erreformak ez direla erkidegoen eskumenekoak.
Eusko Jaurlaritza, Anboto auziari buruz: "Espetxe-legeria betetzen dugu. Zarata eta egia bereizi egin behar dira"
Sarek "kezka eta desadostasuna" agertu du Soledad Iparragirreren eta Juan Ramon Carasatorreren inguruan hartutako erabakiagatik, eta Covitek bi presoak espetxera itzultzea defendatu du.
Gimenok ziurtatu du ez dela hiru urteko ikasgelen murrizketarik egongo Nafarroako sare publikoan, baina bai itunpeko sarean
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak ukatu egin du bere Sailak "euskararen aurkako erasorik" egin duenik. Geroa Baik eskatu du "aldarri sozial eta politikoa" entzuteko eta itunpekoan datuak berrikusteko, ikasgelak irekita mantentzen saiatzeko. PPNk dio, itunpeko gelak ixtearen atzean "arrazoi teknikorik ez" dagoela, eta "arrazoiak ideologikoak" direla.
Rajoyk ukatu egin du Kitchen auziaren harira “operazio politikorik” egon izana, Barcenasi informazio konprometitua lapurtzeko xedez
Espainiako presidente ohiak Kitchen auziko epaiketaren hamargarren egunean deklaratu du. Rajoyk onartu du “Luis, izan sendo” mezua gogoratzen duela, “azken 15 urteetan egunero" argitaratu izan delako. Gainerako mezuak, ordea, ez omen ditu gogoratzen.
Euskal alderdiek ez dute ilara egin beharko hauteskunde zerrendetako buru izateko
Hemendik aurrera, barruti bakoitzean azken hauteskundeetan lortutako emaitzen arabera ezarriko da argitaratzeko ordena, eta alderdi bozkatuenak jarriko dira lehen postuan.
Albiste izango dira: Rajoy eta Cospedal Kitchen auziko epaiketan, Liburuaren Eguna eta Ekialde Hurbileko gerraren azken ordua
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Rajoyk eta Cospedalek lekuko gisa deklaratuko dute gaur Kitchen auziaren epaiketan
Espainiako Gobernuko presidente ohia eta haren bigarrena lekuko gisa agertuko dira gaur Auzitegi Nazionalean, eta, beraz, egia esatera behartuta daude.
Migratzaileen lan-baimenen eskumena Nafarroak har dezala eskatuko du UPNk
Gainera, migrazio arloko beste neurri batzuk proposatuko ditu, hala nola udalentzako laguntzak migratzaileen bolumenaren arabera doitzea, titulazioak homologatzea erraztea eta jatorrizko herrialdeetan kontratatzea errazteko Estatuko legeak aldatzea.