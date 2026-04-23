Torturen zazpi biktimak ekimen bateratua abiatu dute, Espainiako justiziak euren kasuak berriro ireki ditzan

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak hamar aldiz zigortu du Espainia tortura kasu hauek ez ikertzeagatik. Giza Eskubideen Behatokiak iragarri du auzia Nazio Batuen Erakunderaino eramateko prest daudela. 

Iruñea, gaur. Argazkia: GEBehatokia
Torturaren zazpi biktimak ekimen bateratua abiatu dute, Espainiako justiziari eskatzeko euren kasuak berriro ireki eta ikertu ditzala. Giza Eskubideen Europako Auzitegiak hamar aldiz zigortu du Espainia azken urteotan, tortura kasu hauek ez ikertzeagatik. 

Oihan Ataun, Patxi Arratibel, Mikel San Argimiro, Martxelo Otamendi, Xabier Beortegi, Iñigo Gonzalez eta Bea Etxebarria dira ekimena abiatu dutenak, eta gaur Iruñean agerraldia egin dute, Oscar Sanchez eta Iratxe Urizar abokatuekin batera. Azken horrek, Giza Eskubideen Behatokiaren izenean hitz egin. 

Urizarren hitzetan, "torturak Euskal Herrian duen historia luzea da, eta luzea da, baita ere, Espainiak instantzia ezberdinetatik jaso duen kondenen zerrenda". Raul Fuentes eta Iratxe Sorzabalen kasuak ekarri ditu gogora, azpimarratzeko tortura kasuek ez duela preskribatzen. Hala esan zuen Nazio Batuen Torturaren aurkako batzordeak, Fuentesen kasuan, eta Auzitegi Nazionalak, Sorzabalenean. "Horrek eraman gaitu pausoa ematera. Hemen zazpi tortura kasu ditugu, aitorpen hori jaso dutenak instantzia altuenetatik, eta ez da ezer egin", gaineratu du. 

Biktimen izenean, Otamendik hartu du hitza. "Torturatuak bi aldiz dira biktima. Poliziaren biktima dira eta Justiziaren biktimak ere badira, salaketak ez ikertzeagatik", adierazi du. 

Tortura kasuen aurrean magistratuek ezer ez esateak "estatu baten kalitate demokratikoa" zenbaterainokoa den erakusten duela azaldu du. "Guk ez genuke hemen egon behar torturatu ez bagintuzte. Eta torturatuak izanda ere, ez genuke hemen egon behar, Espainiak estatu demokratikoa izan nahi badu, automatikoki bete beharko lituzkeelako Estrasburgotik jasotako sententziak". 

GEBehatokiak adierazi du Nazio Batuen Erakunderaino iristeko prest daudela. 

