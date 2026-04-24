Tras el nombramiento de Alain Iriart como presidente de la Mancomunidad de Iparralde (Euskal Hirigune Elkargoa) el pasado 11 de abril, hoy la asamblea general ha aprobado, casi por unanimidad, la comisión ejecutiva y la comisión permanente.

En la sesión de hoy han sido nombrados 15 vicepresidentes, nueve consejeros delegados temáticos y diez referentes de los ámbitos territoriales.

Entre los vicepresidentes se encuentra el alcalde de Kanbo, Peio Etxeleku. Jean-René Etchegaray, quien ha sido presidente en los dos mandatos anteriores, también estará en la dirección, pero no será vicepresidente, mientras que su adjunto en el Ayuntamiento de Baiona, Joseba Erremundeguy sí ocupará una de las vicepresidencias.

Iriart ha defendido, ya antes de hoy, su intención de buscar una composición que equilibrara la presencia de miembros de la costa y del interior, así como la representación de todas las sensibilidades políticas y la paridad.

Aunque ha garantizado el pluralismo político y una mayor presencia del interior, Iriarte ha reconocido que no ha conseguido ese criterio de paridad que deseaba, ya que solo 6 de las 15 vicepresidencias serán ocupadas por mujeres. Iriart ha explicado que no ha recibido suficientes candidaturas de mujere.

Sorpresa en el 13º

Los vicepresidentes han sido votados y elegidos de uno en uno, y la única incidencia del día se ha registrado en la elección del 13º.

En ese momento, Iriarte ha propuesto a Bernard Lougarot (Gotaine) como 13º vicepresidente, pero Christelle Mange, alcaldesa de Sohüta, se ha quejado, y ha denunciado que ha sido apartada del proceso para darle el puesto a un hombre de izquierdas.

Según ha explicado, los partidos de izquierda propusieron desde Zuberoa a cuatro hombres, que alegaron que no tenían ninguna candidata femenina. Así, ella también presentó su candidatura y fue aceptada.

Durante la sesión, ha mostrado su malestar por que Iriarte se haya decantado por el hombre para ocupar el 13º puesto. Por eso, ha vuelto a presentar su candidatura a la reelección y ha conseguido el apoyo de los electores, que le han ovacionado. Al final, en vez de Bernard Lougarot, Mange ha sido elegida como 13º vicepresidenta; Mange ha recibido 163 votos, y Lougarot, 41.

Comisión ejecutiva

Anne Marie Bruthe (Amendüze-Unaso) Eneko Aldana-Douat (Ziburu) Sylvie Durruty (Baiona) Daniel Olçomendy (Izura) Florence Lasserre (Angelu) Peio Abeberry (Biarritz) Fabiene Hirigoyen (Mugerre) Peio Etxeleku (Kanbo) Claude Olive (Angelu) Antton Curutcharry (Baigorri) Joseba Erremundeguy (Baiona) Jean-François Irigoyen (Donibane Lohizune) Christelle Mange (Sohüta) Herve Damestoy (Lekorne) Nicolas Narbey (Samatze)

Consejeros delegados por ámbitos

Emmanuel Alzuri (Bidarte)

Serge Blanco (Biarritz)

Anthony Bleuze (Angelu)

Kotte Ecenarro (Hendaia)

Nicole Etchamendi (Itsasu)

Mathieu Horn (Bokale)

Sylvie Leizagoyen (Ainhoa)

Benedicte Luberriaga (Azkaine)

Lionel Sevilla (Baiona)

Referentes territoriales