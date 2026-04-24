Euskal Hirigune Elkargoak batzorde exekutiboa eta iraunkorra osatu ditu
Alain Iriart lehendakariak aniztasun politikoa bermatu nahi izan du bere proposamenekin, bai eta barnealdeak presentzia handiagoa izatea ere. Hala ere, Iriartek onartu du ez duela lortu nahi zuen parekidetasuna, 15etik 6 baitira emakumezkoak.
Joan den apirilaren 11n Alain Iriart Euskal Hirigune Elkargoko buru izendatu ondotik, gaur, Elkargoko batzar orokorrak zuzendaritza eta batzorde iraunkorra onartu ditu, ia aho batez onartu ere.
15 lehendakariorde, bederatzi gaikako kontseilari ordezkari eta lurralde eremuetako hamar erreferente izendatu dituzte gaurko bilkuran.
Lehendakariordeen artean dago Peio Etxeleku Kanboko auzapeza. Orain arte Elkargoaren lehendakari izan den Jean-Rene Etchegaray Baionako auzapeza ere zuzendaritzan egongo da, baina ez da lehendakariorde izango. Aldiz, Baionako Herriko Etxean Etxegarairen alboko den Joseba Erremundeguy lehendakariorde izango da.
Lehendakariak garbi eduki izan ditu taldearen osaketarako irizpideak, lurralde-oreka zaintzea, sentsibilitate politiko guztiak ordezkatuta egotea eta parekidetasuna, esaterako.
Aniztasun politikoa bermatu du, bai eta barnealdeak presentzia handiagoa izatea ere. Hala ere, Iriartek onartu du ez duela lortu parekidetasunik, 15etik 6 baitira emakumezkoak. Emakumezkoen nahikoa hautagaitzarik ez zaiola iritsi esan du.
13.ean ezustekoa
Banan bana joan dira lehendakariordeak bozkatzen eta onartzen, harik eta 13. lehendakariordea izendatzerakoan, espero gabeko gorabehera gertatu den, eguneko gorabehera bakarra, bide batez esanda.
Momentu horretan, Iriartek Bernard Lougarot (Gotaine) proposatu du 13. lehendakariordetzarako, baina Christelle Mange Sohutako auzapeza kexu agertu da, eta salatu du prozesutik baztertu dutela postua ezkerreko gizonezko bati emateko.
Azaldu duenez, Zuberoako lurralde eremutik ezkerreko alderdiek lau gizonezko proposatu zituzten, emakumezko hautagairik ez zutela argudiatu ziotela kontatu du. Hala, berak ere hautagaitza aurkeztu zuen eta onartu egin zuten.
Bilkuran, haserre agertu da Iriartek gizonezkoaren alde egin duelako 13. aulki hori hartzeko. Horregatik, bere hautagaitza aurkeztu du atzera, bai eta elkargokideen babesa lortu ere, txalo zaparrada batez lagundurik. Iriartek proposatutako Bernad Lougaroten ordez, Mange hautatu dute, finean, 13. lehendakariorde; 163 bozka jaso ditu Mangek, eta 41 Lougarotek.
Batzorde exekutiboa
- Anne Marie Bruthe (Amendüze-Unaso)
- Eneko Aldana-Douat (Ziburu)
- Sylvie Durruty (Baiona)
- Daniel Olçomendy (Izura)
- Florence Lasserre (Angelu)
- Peio Abeberry (Biarritz)
- Fabiene Hirigoyen (Mugerre)
- Peio Etxeleku (Kanbo)
- Claude Olive (Angelu)
- Antton Curutcharry (Baigorri)
- Joseba Erremundeguy (Baiona)
- Jean-François Irigoyen (Donibane Lohizune)
- Christelle Mange (Sohüta)
- Herve Damestoy (Lekorne)
- Nicolas Narbey (Samatze)
Gaikako kontseilari ordezkariak
- Emmanuel Alzuri (Bidarte)
- Serge Blanco (Biarritz)
- Anthony Bleuze (Angelu)
- Kotte Ecenarro (Hendaia)
- Nicole Etchamendi (Itsasu)
- Mathieu Horn (Bokale)
- Sylvie Leizagoyen (Ainhoa)
- Benedicte Luberriaga (Azkaine)
- Lionel Sevilla (Baiona)
Lurralde eremuetako erreferenteak
- Beñat Cachenaut (Iholdi, Iholdi-Oztibarre)
- Cedric Curutchet (Getaria, Hego Lapurdi)
- Raymond Darricarrere (Urketa, Aturri-Errobi)
- Jean-Rene Etchegaray (Baiona, Euskal Kosta Aturri)
- Helene Marty-Chaleon (Uztaritze, Errobi)
- Laurence Massondo-Bessouat (Burgue-Erreiti, Bidaxune)
- Eric Narbais-Jaureguy (Arboti-Zohota, Amikuze)
- Gilbert Oçafrain (Aintzila, Garazi-Baigorri)
- Isabelle Pargade (Hazparne)
- Peio Quihillalt (Ligi-Atherei, Zuberoa)
EAJk eta EH Bilduk lehen kontaktuak izan dituzte euskara eskakizunei buruz hitz egiteko
Bi alderdiek Legebiltzarreko proposamenei zuzenketak jarriko dizkiete. EAJk jakinarazi du “zintzoki negoziatzeko” prest dagoen edonorekin hitz egingo duela eta EH Bilduk "begi onez" ikusten du eurekin esertzeko erabakia.
Pradalesek eta Otxandianok "eskuin muturreko" diskurtsoak dituztela esan diote elkarri, migrazioa eta segurtasuna nahasteagatik
Atxilotuen jatorriaren berri ematea defendatu du lehendakariak, eta Voxen galdera bati erantzunez, adierazi du EHU ez dagoela "noraezean".
Albiste izango dira: Kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean, EBko buruzagien goi-bilera Zipren eta San Prudentzio jaietako pregoia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Torturen zazpi biktimak ekimen bateratua abiatu dute, Espainiako justiziak euren kasuak berriro ireki ditzan
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak hamar aldiz zigortu du Espainia tortura kasu hauek ez ikertzeagatik. Giza Eskubideen Behatokiak iragarri du auzia Nazio Batuen Erakunderaino eramateko prest daudela.
Eusko Legebiltzarrak atzera bota ditu arma zurien aurkako PPren lege erreformak
Popularrek Voxen babesa baino ez dute izan. Gainerako taldeek kontrako botoa eman dute, PPri segurtasuna modu populistan erabiltzea aurpegiratu diote, eta gogorarazi diote planetatzen dituen lege-erreformak ez direla erkidegoen eskumenekoak.
Eusko Jaurlaritza, Anboto auziari buruz: "Espetxe-legeria betetzen dugu. Zarata eta egia bereizi egin behar dira"
Sarek "kezka eta desadostasuna" agertu du Soledad Iparragirreren eta Juan Ramon Carasatorreren inguruan hartutako erabakiagatik, eta Covitek bi presoak espetxera itzultzea defendatu du.
Gimenok ziurtatu du ez dela hiru urteko ikasgelen murrizketarik egongo Nafarroako sare publikoan, baina bai itunpeko sarean
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak ukatu egin du bere Sailak "euskararen aurkako erasorik" egin duenik. Geroa Baik eskatu du "aldarri sozial eta politikoa" entzuteko eta itunpekoan datuak berrikusteko, ikasgelak irekita mantentzen saiatzeko. PPNk dio, itunpeko gelak ixtearen atzean "arrazoi teknikorik ez" dagoela, eta "arrazoiak ideologikoak" direla.
Rajoyk ukatu egin du Kitchen auziaren harira "operazio politikorik" egon izana, Barcenasi informazio konprometitua lapurtzeko xedez
Espainiako presidente ohiak Kitchen auziko epaiketaren hamargarren egunean deklaratu du. Rajoyk onartu du “Luis, izan sendo” mezua gogoratzen duela, “azken 15 urteetan egunero" argitaratu izan delako. Gainerako mezuak, ordea, ez omen ditu gogoratzen.
Euskal alderdiek ez dute ilara egin beharko hauteskunde zerrendetako buru izateko
Hemendik aurrera, barruti bakoitzean azken hauteskundeetan lortutako emaitzen arabera ezarriko da argitaratzeko ordena, eta alderdi bozkatuenak jarriko dira lehen postuan.