Euskal Hirigune Elkargoak batzorde exekutiboa eta iraunkorra osatu ditu

Alain Iriart lehendakariak aniztasun politikoa bermatu nahi izan du bere proposamenekin, bai eta barnealdeak presentzia handiagoa izatea ere. Hala ere, Iriartek onartu du ez duela lortu nahi zuen parekidetasuna, 15etik 6 baitira emakumezkoak.

Euskal Hirigune Elkargoa bilera Baionan
Euskal Hirigune Elkargoaren bilera bat.
EITB

Joan den apirilaren 11n Alain Iriart Euskal Hirigune Elkargoko buru izendatu ondotik, gaur, Elkargoko batzar orokorrak zuzendaritza eta batzorde iraunkorra onartu ditu, ia aho batez onartu ere.

15 lehendakariorde, bederatzi gaikako kontseilari ordezkari eta lurralde eremuetako hamar erreferente izendatu dituzte gaurko bilkuran.

Lehendakariordeen artean dago Peio Etxeleku Kanboko auzapeza. Orain arte Elkargoaren lehendakari izan den Jean-Rene Etchegaray Baionako auzapeza ere zuzendaritzan egongo da, baina ez da lehendakariorde izango. Aldiz, Baionako Herriko Etxean Etxegarairen alboko den Joseba Erremundeguy  lehendakariorde izango da.

Lehendakariak garbi eduki izan ditu taldearen osaketarako irizpideak, lurralde-oreka zaintzea, sentsibilitate politiko guztiak ordezkatuta egotea eta parekidetasuna, esaterako.

Aniztasun politikoa bermatu du, bai eta barnealdeak presentzia handiagoa izatea ere. Hala ere, Iriartek onartu du ez duela lortu parekidetasunik, 15etik 6 baitira emakumezkoak. Emakumezkoen nahikoa hautagaitzarik ez zaiola iritsi esan du.

13.ean ezustekoa

Banan bana joan dira lehendakariordeak bozkatzen eta onartzen, harik eta 13. lehendakariordea izendatzerakoan, espero gabeko gorabehera gertatu den, eguneko gorabehera bakarra, bide batez esanda.

Momentu horretan, Iriartek Bernard Lougarot (Gotaine) proposatu du 13. lehendakariordetzarako, baina Christelle Mange Sohutako auzapeza kexu agertu da, eta salatu du prozesutik baztertu dutela postua ezkerreko gizonezko bati emateko.

Azaldu duenez, Zuberoako lurralde eremutik ezkerreko alderdiek lau gizonezko proposatu zituzten, emakumezko hautagairik ez zutela argudiatu ziotela kontatu du. Hala, berak ere hautagaitza aurkeztu zuen eta onartu egin zuten.

Bilkuran, haserre agertu da Iriartek gizonezkoaren alde egin duelako 13. aulki hori hartzeko. Horregatik, bere hautagaitza aurkeztu du atzera, bai eta elkargokideen babesa lortu ere, txalo zaparrada batez lagundurik. Iriartek proposatutako Bernad Lougaroten ordez, Mange hautatu dute, finean, 13. lehendakariorde; 163 bozka jaso ditu Mangek, eta 41 Lougarotek.

Batzorde exekutiboa

  1. Anne Marie Bruthe (Amendüze-Unaso)
  2. Eneko Aldana-Douat (Ziburu)
  3. Sylvie Durruty (Baiona)
  4. Daniel Olçomendy (Izura)
  5. Florence Lasserre (Angelu)
  6. Peio Abeberry (Biarritz)
  7. Fabiene Hirigoyen (Mugerre)
  8. Peio Etxeleku (Kanbo)
  9. Claude Olive (Angelu)
  10. Antton Curutcharry (Baigorri)
  11. Joseba Erremundeguy (Baiona)
  12. Jean-François Irigoyen (Donibane Lohizune)
  13. Christelle Mange (Sohüta)
  14. Herve Damestoy (Lekorne)
  15. Nicolas Narbey (Samatze)

Gaikako kontseilari ordezkariak

  • Emmanuel Alzuri (Bidarte)
  • Serge Blanco (Biarritz)
  • Anthony Bleuze (Angelu)
  • Kotte Ecenarro (Hendaia)
  • Nicole Etchamendi (Itsasu)
  • Mathieu Horn (Bokale)
  • Sylvie Leizagoyen (Ainhoa)
  • Benedicte Luberriaga (Azkaine)
  • Lionel Sevilla (Baiona)

Lurralde eremuetako erreferenteak

  • Beñat Cachenaut (Iholdi, Iholdi-Oztibarre)
  • Cedric Curutchet (Getaria, Hego Lapurdi)
  • Raymond Darricarrere (Urketa, Aturri-Errobi)
  • Jean-Rene Etchegaray (Baiona, Euskal Kosta Aturri)
  • Helene Marty-Chaleon (Uztaritze, Errobi)
  • Laurence Massondo-Bessouat (Burgue-Erreiti, Bidaxune)
  • Eric Narbais-Jaureguy (Arboti-Zohota, Amikuze)
  • Gilbert Oçafrain (Aintzila, Garazi-Baigorri)
  • Isabelle Pargade (Hazparne)
  • Peio Quihillalt (Ligi-Atherei, Zuberoa)
Zure interesekoa izan daiteke

Carlos Gimeno Nafarroa hezkuntza
18:00 - 20:00
Gimenok ziurtatu du ez dela hiru urteko ikasgelen murrizketarik egongo Nafarroako sare publikoan, baina bai itunpeko sarean

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak ukatu egin du bere Sailak "euskararen aurkako erasorik" egin duenik. Geroa Baik eskatu du "aldarri sozial eta politikoa" entzuteko eta itunpekoan datuak berrikusteko, ikasgelak irekita mantentzen saiatzeko. PPNk dio, itunpeko gelak ixtearen atzean "arrazoi teknikorik ez" dagoela, eta "arrazoiak ideologikoak" direla. 

Gehiago ikusi
