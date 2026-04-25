Ley de empleo público
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Ansola y Torres discrepan sobre los requisitos de euskera en la ley de Empleo Público

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lanpostu publikoetako euskara eskakizunen inguruan desadostasuna agertu dute Ansolak eta Torresek
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EITB

Última actualización

Iñigo Ansola y Mikel Torres han hablado hoy sobre los requisitos de euskera en la ley de Empleo Públicos. Mientras la jeltzale Ansola quiere que se logre el consenso más amplio posible, el socialista Torres ha mostrado su malestar, no le han gustado los contactos entre el PNV y EH Bildu.

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