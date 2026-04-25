Lanpostu publikoetako euskara eskakizunen inguruan desadostasuna agertu dute Ansolak eta Torresek
Iñigo Ansolak eta Mikel Torresek izpide izan dute Enplegu Publikoaren legea. Ansola jeltzaleak ahalik eta adostasun zabalena lortzea nahi duen bitartean, Torres sozialista haserre agertu da, ez zaizkio gustatu EAJren eta EH Bilduren arteko kontaktuak.
Euskarak Enplegu Publikoaren Legean izan behar duen lekua eztabaidagai alderdien artean
EAJ zuhuarra da balizko akordioaren inguruan, EH Bildu pozik dago jeltzaleak hitz egiteko prest daudelako. PSE-EEk urrun ikusten du akordioa, Sumarrek bezala.
Hauek dira lanpostu publikoetako euskara eskakizunen inguruan alderdiek dituzten jarrerak
Euskara eskakizunen aurka epaitegiek eman dituzten kontrako ebazpenak sahiesteko asmoz, Euskal Enplegu Publikoaren legean aldaketak egitea proposatzen dute EAJk eta EH Bilduk eta ekimen bana aurkeztu dute Legebiltzarrean. PSE-EE, berriz, bi alderdi horien planteamenduen aurka azaldu da.
EAJk eta EH Bilduk lehen kontaktuak izan dituzte euskara eskakizunei buruz hitz egiteko
Bi alderdiek Legebiltzarreko proposamenei zuzenketak jarriko dizkiete. EAJk jakinarazi du “zintzoki negoziatzeko” prest dagoen edonorekin hitz egingo duela eta EH Bilduk "begi onez" ikusten du eurekin esertzeko erabakia.
