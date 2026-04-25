Euskarak Enplegu Publikoaren Legean izan behar duen lekua eztabaidagai alderdien artean
EAJ zuhuarra da balizko akordioaren inguruan, EH Bildu pozik dago jeltzaleak hitz egiteko prest daudelako. PSE-EEk urrun ikusten du akordioa, Sumarrek bezala.
Zure interesekoa izan daiteke
Hauek dira lanpostu publikoetako euskara eskakizunen inguruan alderdiek dituzten jarrerak
Euskara eskakizunen aurka epaitegiek eman dituzten kontrako ebazpenak sahiesteko asmoz, Euskal Enplegu Publikoaren legean aldaketak egitea proposatzen dute EAJk eta EH Bilduk eta ekimen bana aurkeztu dute Legebiltzarrean. PSE-EE, berriz, bi alderdi horien planteamenduen aurka azaldu da.
EAJk eta EH Bilduk lehen kontaktuak izan dituzte euskara eskakizunei buruz hitz egiteko
Bi alderdiek Legebiltzarreko proposamenei zuzenketak jarriko dizkiete. EAJk jakinarazi du “zintzoki negoziatzeko” prest dagoen edonorekin hitz egingo duela eta EH Bilduk "begi onez" ikusten du eurekin esertzeko erabakia.
Euskal Hirigune Elkargoak batzorde exekutiboa eta iraunkorra osatu ditu
Alain Iriart lehendakariak aniztasun politikoa bermatu nahi izan du bere proposamenekin, bai eta barnealdeak presentzia handiagoa izatea ere. Hala ere, Iriartek onartu du ez duela lortu nahi zuen parekidetasuna, 15etik 6 baitira emakumezkoak.
Pradalesek eta Otxandianok "eskuin muturreko" diskurtsoak dituztela esan diote elkarri, migrazioa eta segurtasuna nahasteagatik
Atxilotuen jatorriaren berri ematea defendatu du lehendakariak, eta Voxen galdera bati erantzunez, adierazi du EHU ez dagoela "noraezean".
Albiste izango dira: Kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean, EBko buruzagien goi-bilera Zipren eta San Prudentzio jaietako pregoia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Torturen zazpi biktimak ekimen bateratua abiatu dute, Espainiako justiziak euren kasuak berriro ireki ditzan
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak hamar aldiz zigortu du Espainia tortura kasu hauek ez ikertzeagatik. Giza Eskubideen Behatokiak iragarri du auzia Nazio Batuen Erakunderaino eramateko prest daudela.
Eusko Legebiltzarrak atzera bota ditu arma zurien aurkako PPren lege erreformak
Popularrek Voxen babesa baino ez dute izan. Gainerako taldeek kontrako botoa eman dute, PPri segurtasuna modu populistan erabiltzea aurpegiratu diote, eta gogorarazi diote planetatzen dituen lege-erreformak ez direla erkidegoen eskumenekoak.
Eusko Jaurlaritza, Anboto auziari buruz: "Espetxe-legeria betetzen dugu. Zarata eta egia bereizi egin behar dira"
Sarek "kezka eta desadostasuna" agertu du Soledad Iparragirreren eta Juan Ramon Carasatorreren inguruan hartutako erabakiagatik, eta Covitek bi presoak espetxera itzultzea defendatu du.
Gimenok ziurtatu du ez dela hiru urteko ikasgelen murrizketarik egongo Nafarroako sare publikoan, baina bai itunpeko sarean
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak ukatu egin du bere Sailak "euskararen aurkako erasorik" egin duenik. Geroa Baik eskatu du "aldarri sozial eta politikoa" entzuteko eta itunpekoan datuak berrikusteko, ikasgelak irekita mantentzen saiatzeko. PPNk dio, itunpeko gelak ixtearen atzean "arrazoi teknikorik ez" dagoela, eta "arrazoiak ideologikoak" direla.