Pradalesek eta Otxandianok "eskuin muturreko" diskurtsoak dituztela esan diote elkarri, migrazioa eta segurtasuna nahasteagatik

Atxilotuen jatorriaren berri ematea defendatu du lehendakariak, eta Voxen galdera bati erantzunez, adierazi du EHU ez dagoela "noraezean".

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak eta Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak liskar gogorra izan dute Gasteizen egindako kontrol saioan. Migrazioari eta segurtasunari buruzko eztabaidan eskuin muturraren argudioak erabiltzea leporatu diote elkarri.

Pradalesek eta Otxandianok migrazioa eta segurtasuna helburu politikoekin "nahastea" leporatu diote elkarri. Ertzaintzak zabaldutako informazioetan atxilotuen jatorria sartzea erabaki du Segurtasun sailak. Otxandianok salatu du neurri horrek Migraziorako Euskal Itun Soziala "hausten" duela eta "hauteskunde-asmo" bati erantzuten diola, migrazioa eta segurtasuna lotzen dituelako.

EH Bilduko bozeramaileak estrategia horren arriskuez ohartarazi du, eskuin muturraren diskurtsoak elikatu eta polarizazioa sor dezakeela iritzita. Gainera, lehendakariari eskatu dio aurreko legegintzaldian migrazio arloan lortutako adostasunari berriro heltzeko, eta azpimarratu du PSE-EE, EAJko bazkidea, erabaki horren aurka dagoela.

Bestalde, Pradalesek "argudio sendoetan" oinarritutako erabaki "zuhur" gisa defendatu du neurria, eta esan du ez duela ondorio negatiborik eragin. Era berean, migrazioa eta segurtasuna benetan nahastu dituena izatea eta diskurtso "populista" erabiltzea leporatu dio Otxandianori.

Lehendakariak berretsi du Eusko Jaurlaritzak ez dituela eztabaida "deserosoak" saihestuko, eta defendatu du euskal gizarteak "informazio objektiboa eta egiazkoa" izan behar duela bere iritzia osatzeko. Zentzu horretan, "populismoa eta aurreiritziak informazio eta gardentasun gehiagorekin" borrokatzen direla defendatu du, eta EH Bilduri leporatu dio eztabaida politikoa "nahastea" eta polarizatzea.

EHUren "noraeza"

Osoko bilkura berean, eta Voxen galdera bati erantzunez, Pradalesek ukatu egin du Joxerramon Bengoetxea errektore aukeratu ondoren Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU) "noraeza" dagoenik.

Lehendakariak defendatu du unibertsitatearen sigletan edo estatutuetan egindako aldaketak erakundeari berari bakarrik dagozkion barne-erabakiak direla, eta baztertu egin du erradikalizazio prozesu gisa interpreta daitezkeenik.

Hezkuntza

Lehendakariak nabarmendu du EAEko ikasleen % 95ek plaza dutela "eskatutako lehen aukeran", eta bi urteko mailan B eta D ereduetako matrikulazioa % 98,7koa izan dela. Azpimarratu du EAEko familiek aukeratzen dutela seme-alabak matrikulatzea seme-alabei "elebidunak izatea ahalbidetzen dieten ereduetan, elebiduna den eta elebiduna izaten jarraitu nahi duen gizarte batean".

Pradalesek "euskara konfrontazio tresna gisa" erabiltzea leporatu dio PPri, Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan hezkuntza ereduari buruz Alderdi Popularrak egindako galderei erantzunez.

"Nazionalen lehentasuna"

Eusko Legebiltzarrak atzera bota du Voxen ekimen bat, zerbitzu publikoak eskuratzeko "lehentasun nazionalaren" irizpidea aplikatzea defendatzen zuena. Kontrako 65 boto jaso ditu (EAJ, EH Bildu, PSE-EE eta Suma), eta proposamena egin duen taldeko ordezkari bakarrak baino ez du babestu.

Eusko Legebiltzarra Imanol Pradales Pello Otxandiano Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Carlos Gimeno Nafarroa hezkuntza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gimenok ziurtatu du ez dela hiru urteko ikasgelen murrizketarik egongo Nafarroako sare publikoan, baina bai itunpeko sarean

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak ukatu egin du bere Sailak "euskararen aurkako erasorik" egin duenik. Geroa Baik eskatu du "aldarri sozial eta politikoa" entzuteko eta itunpekoan datuak berrikusteko, ikasgelak irekita mantentzen saiatzeko. PPNk dio, itunpeko gelak ixtearen atzean "arrazoi teknikorik ez" dagoela, eta "arrazoiak ideologikoak" direla. 

Gehiago ikusi
