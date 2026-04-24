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Pradales y Otxandiano se acusan de discursos de “extrema derecha” por mezclar migración y seguridad

El lehendakari defiende informar del origen de las personas detenidas y rechaza que la EHU esté en una “deriva radical” en respuesta a una pregunta de Vox.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradalesek eta Otxandianok "eskuin muturreko" diskurtsoak salatu dituzte migrazioa eta segurtasuna nahasteagatik
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EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, y el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, han protagonizado un duro enfrentamiento en el pleno de control celebrado en Vitoria-Gasteiz, donde se han acusado mutuamente de utilizar argumentos propios de la extrema derecha en el debate sobre migración y seguridad.

Pradales y Otxandiano se acusan de “mezclar” migración y seguridad con fines políticos. El origen del choque ha sido la decisión del Departamento de Seguridad de incluir el origen de las personas detenidas en las informaciones difundidas por la Ertzaintza. Otxandiano ha denunciado que esta medida “rompe” el Pacto Social Vasco para la Migración y responde a un “ánimo electoral”, al vincular migración y seguridad.

El portavoz de EH Bildu ha advertido de los riesgos de esta estrategia, al considerar que puede alimentar discursos de la extrema derecha y generar polarización. Además, ha pedido al lehendakari que retome el consenso en materia migratoria alcanzado en la anterior legislatura y ha subrayado que el PSE-EE, socio del PNV, se opone a esta decisión.

Por su parte, Pradales ha defendido la medida como una decisión “prudente” basada en “argumentos sólidos” y ha afirmado que su aplicación no ha generado consecuencias negativas. Asimismo, ha acusado a Otxandiano de ser quien realmente ha mezclado migración y seguridad y de recurrir a un discurso “populista”.

El lehendakari ha insistido en que el Gobierno Vasco no evitará debates “incómodos” y ha defendido que la sociedad vasca debe disponer de “información objetiva y veraz” para formarse su propia opinión. En este sentido, ha sostenido que “el populismo y los prejuicios se combaten con más información y transparencia”, y ha reprochado a EH Bildu que busque “enredar” y polarizar el debate político.

"Deriva radical" de EHU

En el mismo pleno, y en respuesta a una pregunta de Vox, Pradales ha negado que exista una “deriva radical” en la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) tras la elección de Joxerramon Bengoetxea como rector.

El lehendakari ha defendido que los cambios en las siglas o en los estatutos de la universidad son decisiones internas que corresponden exclusivamente a la propia institución, y ha rechazado que puedan interpretarse como un proceso de radicalización.

Educación

El lehendakari ha destacado que el 95% del alumnado vasco tiene plaza "en la primera opción solicitada" y que la matriculación en los modelos B y D en el nivel de dos años ha sido del 98,7%, para subrayar que las familias vascas "eligen abrumadoramente" matricular a sus hijas e hijos en modelos que permiten a sus hijas e hijos "ser bilingües en una sociedad que es y que quiere seguir siendo bilingüe".

Pradales ha acusado al PP de utilizar "el euskera como herramienta de confrontación", a preguntas del Partido Popular sobre el modelo educativo en el pleno de control de las cámara vasca.

"Prioridad nacional"

El Parlamento Vasco ha rechazado una iniciativa de Vox que defendía la aplicación del criterio de "prioridad nacional" para el acceso a los servicios públicos, que ha recibido 65 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar), y solo ha sido apoyada por la única representante del grupo proponente en la Cámara, mientras que el PP se ha abstenido.

Parlamento Vasco Imanol Pradales Pello Otxandiano Política

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