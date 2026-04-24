Pradales y Otxandiano se acusan de discursos de “extrema derecha” por mezclar migración y seguridad
El lehendakari, Imanol Pradales, y el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, han protagonizado un duro enfrentamiento en el pleno de control celebrado en Vitoria-Gasteiz, donde se han acusado mutuamente de utilizar argumentos propios de la extrema derecha en el debate sobre migración y seguridad.
Pradales y Otxandiano se acusan de “mezclar” migración y seguridad con fines políticos. El origen del choque ha sido la decisión del Departamento de Seguridad de incluir el origen de las personas detenidas en las informaciones difundidas por la Ertzaintza. Otxandiano ha denunciado que esta medida “rompe” el Pacto Social Vasco para la Migración y responde a un “ánimo electoral”, al vincular migración y seguridad.
El portavoz de EH Bildu ha advertido de los riesgos de esta estrategia, al considerar que puede alimentar discursos de la extrema derecha y generar polarización. Además, ha pedido al lehendakari que retome el consenso en materia migratoria alcanzado en la anterior legislatura y ha subrayado que el PSE-EE, socio del PNV, se opone a esta decisión.
Por su parte, Pradales ha defendido la medida como una decisión “prudente” basada en “argumentos sólidos” y ha afirmado que su aplicación no ha generado consecuencias negativas. Asimismo, ha acusado a Otxandiano de ser quien realmente ha mezclado migración y seguridad y de recurrir a un discurso “populista”.
El lehendakari ha insistido en que el Gobierno Vasco no evitará debates “incómodos” y ha defendido que la sociedad vasca debe disponer de “información objetiva y veraz” para formarse su propia opinión. En este sentido, ha sostenido que “el populismo y los prejuicios se combaten con más información y transparencia”, y ha reprochado a EH Bildu que busque “enredar” y polarizar el debate político.
"Deriva radical" de EHU
En el mismo pleno, y en respuesta a una pregunta de Vox, Pradales ha negado que exista una “deriva radical” en la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) tras la elección de Joxerramon Bengoetxea como rector.
El lehendakari ha defendido que los cambios en las siglas o en los estatutos de la universidad son decisiones internas que corresponden exclusivamente a la propia institución, y ha rechazado que puedan interpretarse como un proceso de radicalización.
Educación
El lehendakari ha destacado que el 95% del alumnado vasco tiene plaza "en la primera opción solicitada" y que la matriculación en los modelos B y D en el nivel de dos años ha sido del 98,7%, para subrayar que las familias vascas "eligen abrumadoramente" matricular a sus hijas e hijos en modelos que permiten a sus hijas e hijos "ser bilingües en una sociedad que es y que quiere seguir siendo bilingüe".
Pradales ha acusado al PP de utilizar "el euskera como herramienta de confrontación", a preguntas del Partido Popular sobre el modelo educativo en el pleno de control de las cámara vasca.
"Prioridad nacional"
El Parlamento Vasco ha rechazado una iniciativa de Vox que defendía la aplicación del criterio de "prioridad nacional" para el acceso a los servicios públicos, que ha recibido 65 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar), y solo ha sido apoyada por la única representante del grupo proponente en la Cámara, mientras que el PP se ha abstenido.
Te puede interesar
Será noticia: Sesión de control en el Parlamento Vasco, cumbre de los líderes de la UE en Chipre y pregón de San Prudencio
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Siete víctimas de torturas emprenden una iniciativa conjunta para que los tribunales españoles reabran sus casos
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por no investigar estos casos. Giza Eskubideen Behatokia ha anunciado que están dispuestos a acudir a la Organización de las Naciones Unidas.
El Parlamento Vasco rechaza las reformas legislativas del PP contra las armas blancas
Los populares han contado con el único apoyo de Vox, ya que el resto de grupos han votado en contra tras reprochar al PP que utilice la seguridad de manera populista y recordar que las reformas legales que plantea no son competencia autonómica.
El Gobierno Vasco sobre el caso Anboto: “Ejecutamos la legislación penitenciaria. Hay que distinguir el ruido y la verdad”
Sare ha expresado su "preocupación y desacuerdo" por la decisión sobre Soledad Iparragirre y Juan Ramón Carasatorre, mientras Covite defiende la vuelta a prisión de los dos presos. El PP arremete contra la consejera Maria Jesús San José y pide su dimisión
Gimeno asegura que no habrá reducción de aulas de tres años en la red pública navarra, aunque sí en la concertada
El consejero de Educación del Gobierno de Navarra ha negado que haya un "ataque al euskera" por parte del departamento. Geroa Bai ha pedido que se escuche "el clamor social y político" y se revisen los datos en la concertada para intentar mantener las aulas abiertas. El PP ha denunciado que "no hay motivos en absoluto técnicos" para sostener el cierre de aulas en concertadas y ha considerado que "son motivos ideológicos".
Los partidos vascos ya no tendrán que hacer cola para encabezar las listas electorales
A partir de ahora, el orden de publicación se establecerá en función de los resultados obtenidos en las últimas elecciones en cada circunscripción, situando en primer lugar a las formaciones más votadas.
Rajoy niega la existencia de una "operación política" para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas
El expresidente del Gobierno ha declarado en la décima jornada del juicio por el caso Kitchen. Rajoy ha admitido que recuerda el mensaje de “Luis, sé fuerte”, pero porque “a lo largo de los últimos 15 años se publicaba todos los días”. El resto de mensajes no los recordaba.
Será noticia: Rajoy y Cospedal en el juicio del caso 'Kitchen', Día del libro y última hora de la guerra en Oriente Próximo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Rajoy y Cospedal declaran hoy como testigos en el juicio del caso Kitchen
El expresidente del Gobierno español y quien fuera su número dos comparecen hoy en la Audiencia Nacional como testigos, por lo que están obligados a decir la verdad.