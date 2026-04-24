Pradales y Otxandiano se acusan de discursos de “extrema derecha” por mezclar migración y seguridad

El lehendakari, Imanol Pradales, y el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, han protagonizado un duro enfrentamiento en el pleno de control celebrado en Vitoria-Gasteiz, donde se han acusado mutuamente de utilizar argumentos propios de la extrema derecha en el debate sobre migración y seguridad.

Pradales y Otxandiano se acusan de “mezclar” migración y seguridad con fines políticos. El origen del choque ha sido la decisión del Departamento de Seguridad de incluir el origen de las personas detenidas en las informaciones difundidas por la Ertzaintza. Otxandiano ha denunciado que esta medida “rompe” el Pacto Social Vasco para la Migración y responde a un “ánimo electoral”, al vincular migración y seguridad.

El portavoz de EH Bildu ha advertido de los riesgos de esta estrategia, al considerar que puede alimentar discursos de la extrema derecha y generar polarización. Además, ha pedido al lehendakari que retome el consenso en materia migratoria alcanzado en la anterior legislatura y ha subrayado que el PSE-EE, socio del PNV, se opone a esta decisión.

Por su parte, Pradales ha defendido la medida como una decisión “prudente” basada en “argumentos sólidos” y ha afirmado que su aplicación no ha generado consecuencias negativas. Asimismo, ha acusado a Otxandiano de ser quien realmente ha mezclado migración y seguridad y de recurrir a un discurso “populista”.

El lehendakari ha insistido en que el Gobierno Vasco no evitará debates “incómodos” y ha defendido que la sociedad vasca debe disponer de “información objetiva y veraz” para formarse su propia opinión. En este sentido, ha sostenido que “el populismo y los prejuicios se combaten con más información y transparencia”, y ha reprochado a EH Bildu que busque “enredar” y polarizar el debate político.