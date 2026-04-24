PNV y EH Bildu confirman contactos para hablar sobre el blindaje del euskera en las OPE
Ambos partidos presentarán enmiendas a las proposiciones de ley del Parlamento Vasco. El PNV comunica que se sentará a hablar con cualquiera que esté dispuesto a "negociar honestamente" y EH Bildu ve "con buenos ojos" la decisión de los jeltzales de negociar con ellos.
El Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu han confirmado que han mantenido los primeros contactos para sentarse a negociar sobre los requisitos lingüísticos y el euskera en el empleo público. El próximo jueves, 31 de mayo, finaliza el plazo para presentar enmiendas a las propuestas de la nueva Ley de Empleo Público en el Parlamento Vasco.
En el Parlamento hay dos proposiciones de ley en torno al empleo público que buscan blindar el euskera en las ofertas de empleo público: una del PNV y otra de EH Bildu.
El PNV ha anunciado que presentará una enmienda a su texto y que, a continuación, se sentarán con todos los grupos políticos "dispuestos a negociar honestamente". En este sentido han confirmado que ya han mantenido los primeros contactos para iniciar el diálogo con EH Bildu.
Los jeltzales consideran que, una vez abierta la fase de ponencia, es "un buen momento" para "analizar los textos que están sobre la mesa y explorar las vías para llegar a acuerdos". Se ha comprometido a mantener una "actitud flexible y constructiva" y así se lo ha pedido al resto de interlocutores.
Sin embargo, no quieren "generar expectativas excesivas", dado que consideran que las principales fuerzas políticas han mantenido hasta ahora "posiciones divergentes".
Por su parte, EH Bildu también presentará enmiendas a los textos parlamentarios, con el objetivo de "enriquecer las proposiciones de ley". Asimismo, ve "con buenos ojos" la decisión del PNV de "explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo con la izquierda soberanista" sobre esta ley.
No obstante, la coalición de izquierdas considera que en este tema "es imprescindible el consenso, no sólo entre EH Bildu y PNV, sino también con el PSE-EE", por lo que ha mostrado su voluntad de "trabajar con un compromiso firme", en aras de "crear las condiciones necesarias para frenar el embate jurídico, político y mediático ".
EH Bildu ha denunciado que hasta ahora el PNV y el PSE-EE no han querido negociar con ellos en torno a los requisitos lingüísticos y el blindaje del euskera. Esta semana, el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que le parece "muy difícil llegar a un acuerdo con el PNV", aunque se ha mostrado dispuesto a hablar.
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