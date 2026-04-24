Estas son las posiciones de los partidos respecto al euskera en las OPE

PNV y EH Bildu han confirmado este viernes que se sentarán a negociar sobre los requisitos lingüísticos del empleo público para blindar el conocimiento del euskera en los mismos. Por su parte, el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, avanzó el martes que tendrán dificultades para alcanzar un consenso con el PNV.

PNV y EH Bildu han presentado sendas propuestas en el Parlamento Vasco para blindar el euskera en los perfiles lingüísticos.

PNV

El PNV plantea añadir un nuevo apartado al artículo 187 de la Ley Vasca de Empleo Público, según el cual, al fijar los perfiles lingüísticos y sus fechas de preceptividad, se exigirá a cada administración pública un análisis riguroso y justificado, "teniendo en cuenta la proporcionalidad y en base a las necesidades de uso".

Junto a ello, propone eliminar la aplicación de la especificación relativa a los índices de obligado cumplimiento.

"Es un planteamiento que ofrece seguridad jurídica a las OPEs y garantiza los derechos lingüísticos de la ciudadanía", explicó Markel Olano en la presentación de la propuesta en el Parlamento.

EH Bildu

La propuesta de EH Bildu, por su parte, busca igualar el euskera y castellano en la administración pública y que el conocimiento de las dos lenguas oficiales sea un criterio general, pero "aplicado de forma flexible y progresiva y teniendo en cuenta la situación sociolingüística de cada lugar".

Así, propone ampliar los plazos para demostrar el conocimiento del euskera y otorgar facilidades a estos empleados durante el proceso.

Según EH Bildu, la propuesta se basa en la legislación vigente en Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares, y ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional.

PSE-EE

El PSE-EE muestra su total desacuerdo con las dos propuestas anteriores. Considera que en ambas se anteponen los derechos lingüísticos al derecho a un empleo público.

Esta semana Eneko Andueza ha hablado de manera contundente contra ambas iniciativas. En su opinión, ninguna de las dos "resuelve el problema" de los tribunales y cree que continuará habiendo sentencias contra del euskera.

Llegar a un consenso entre los partidos será decisivo para poder introducir cambios en la actual ley de empleo público.