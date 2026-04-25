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Arrizabalaga destaca que el PNV ofrece "qué hacer y cómo hacerlo"

18:00 - 20:00
La presidenta del PNV en Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga
Euskaraz irakurri: EAJk "zer egin eta nola egin" eskaintzen du, Arrizabalagaren hitzetan
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EITB

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"Frente a quienes hablan de grandes objetivos sin concretarlos nunca, lo que nos diferencia es precisamente que el PNV ofrece qué hacer y cómo hacerlo, con proyectos y determinación" ha añadido. "Es necesario soñar, pero siempre buscando la realización de los sueños", ha indicado.

EAJ-PNV Gipuzkoa Política

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