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Juan Mari Aburto reaparece por primera vez desde que fue operado, en el Alderdikide Eguna del PNV

GRAFCAV2529. BILBAO, 25/04/2026.-El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, (d) habla con el alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto, (i) que reaparece tras una operación este sábado en el acto de celebración del Alderdikide Eguna de Bilbao, donde se reconocerá la trayectoria de los alcaldes Josu Ortuondo e Ibon Ares. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Juan Mari Aburto publikoaren aurrean agertu da berriro, ebakuntza egin ziotenetik lehen aldiz, EAJren Alderdikide Egunean
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EITB

Última actualización

El Alcalde de Bilbao fue operado de la cadera a principios de marzo y, tras casi dos meses, ha participado en un acto de su partido. Sus compañeros esperan que esté de vuelta próximamente en el Ayuntamiento.

EAJ-PNV Ayuntamiento de Bilbao Juan Maria Aburto Política

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