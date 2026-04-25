Juan Mari Aburto reaparece por primera vez desde que fue operado, en el Alderdikide Eguna del PNV
El Alcalde de Bilbao fue operado de la cadera a principios de marzo y, tras casi dos meses, ha participado en un acto de su partido. Sus compañeros esperan que esté de vuelta próximamente en el Ayuntamiento.
Te puede interesar
Gernika recordará el bombardeo de 1937 en pleno debate sobre el traslado del 'Guernica'
Los actos arrancarán a las 11:00 horas con la inauguración de la escultura "Lugar de Memoria Democrática". El 89 aniversario llega en plena polémica por la petición del Gobierno Vasco al Gobierno de España para trasladar de forma temporal el Guernica de Picasso al Guggenheim de Bilbao.
Mónica García anuncia que se presentará como candidata a la Comunidad de Madrid
La ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha anunciado su intención de ser la candidata de la formación en las elecciones autonómicas de 2027 para que "se vaya" la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y "sus políticas dañinas".
Arrizabalaga destaca que el PNV ofrece "qué hacer y cómo hacerlo"
"Frente a quienes hablan de grandes objetivos sin concretarlos nunca, lo que nos diferencia es precisamente que el PNV ofrece qué hacer y cómo hacerlo, con proyectos y determinación" ha añadido. "Es necesario soñar, pero siempre buscando la realización de los sueños", ha indicado.
Ansola y Torres discrepan sobre los requisitos de euskera en la ley de Empleo Público
Iñigo Ansola y Mikel Torres han hablado hoy sobre los requisitos de euskera en la ley de Empleo Públicos. Mientras la jeltzale Ansola quiere que se logre el consenso más amplio posible, el socialista Torres ha mostrado su malestar, no le han gustado los contactos entre el PNV y EH Bildu.
El euskera en la Ley del Empleo Público centra el debate de los partidos
Mientras que el PNV es cauto con un posible acuerdo, EH Bildu se congratula porque los jeltzales están dispuestos a hablar. El PSE-EE ve lejos el acuerdo, como al igual que Sumar, y el PP cree que está hecho.
Estas son las posiciones de los partidos respecto al euskera en las OPE
El PNV y EH Bildu han presentado sendas iniciativas en el Parlamento Vasco en las que proponen cambios en la Ley Vasca de Empleo Público, con el objetivo de evitar resoluciones judiciales en contra de las exigencias del euskera. Mientras el PSE-EE ha mostrado su desacuerdo con los planteamientos de ambas formaciones.
La Mancomunidad de Iparralde ha conformado las comisiones ejecutiva y permanente
El lehendakari Alain Iriart ha querido garantizar el pluralismo político, así como una mayor presencia del interior, aunque Iriarte ha reconocido que no ha logrado la paridad que pretendía, ya que de las 15 vicepresidencias, solo 6 las ocuparán mujeres.
PNV y EH Bildu confirman contactos para hablar sobre el blindaje del euskera en las OPE
Ambos partidos presentarán enmiendas a las proposiciones de ley del Parlamento Vasco. El PNV comunica que se sentará a hablar con cualquiera que esté dispuesto a "negociar honestamente" y EH Bildu ve "con buenos ojos" la decisión de los jeltzales de negociar con ellos.
Pradales y Otxandiano se acusan de discursos de “extrema derecha” por mezclar migración y seguridad
El lehendakari defiende informar del origen de las personas detenidas y rechaza que la EHU esté en una “deriva radical” en respuesta a una pregunta de Vox.