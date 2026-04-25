Juan Mari Aburto publikoaren aurrean agertu da berriro, ebakuntza egin ziotenetik lehen aldiz, EAJren Alderdikide Egunean

GRAFCAV2529. BILBAO, 25/04/2026.-El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, (d) habla con el alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto, (i) que reaparece tras una operación este sábado en el acto de celebración del Alderdikide Eguna de Bilbao, donde se reconocerá la trayectoria de los alcaldes Josu Ortuondo e Ibon Ares. EFE/Luis Tejido
EITB

Bilboko Alkateari aldakako ebakuntza egin zioten martxoa hasieran, eta ia bi hilabetere ostean, berriro agertu da jendaurrean, bere alderdiaren ekitaldi batean. Laster Udalean bueltan egotea espero dute.

EAJ-PNV Bilboko Udala Juan Maria Aburto Politika

