Imanol Pradales llama a la UE a ser referente global de democracia y paz en el aniversario del bombardeo de Gernika
El lehendakari, Imanol Pradales, ha instado a Europa a luchar para ser “un referente global de democracia, prosperidad, paz y libertades”, al tiempo que ha advertido de que en la situación internacional actual “no caben medias tintas”, coincidiendo con el 89 aniversario del bombardeo de Gernika.
En un artículo, ha alertado de que “la historia demuestra, tozuda, que todo puede volver” a ocurrir, y ha avisado de que “si abrimos la puerta al mundo neoimperial, basado en bloques y esferas de influencia, estaremos perdidos”.
Pradales reflexiona sobre “la razón de la fuerza frente a la fuerza de la razón”, y compara mensajes históricos de amenaza, desde el general Mola hasta el presidente estadounidense Donald Trump, subrayando que distintas épocas comparten la capacidad de “destruir miles de vidas en un instante”.
El lehendakari menciona conflictos actuales como Ucrania, Irán, Líbano, Palestina, Sudán, Yemen o el Congo, destacando que provocan crisis humanitarias con desplazamientos masivos, violaciones de derechos humanos y pérdidas irreparables.
Asimismo, recuerda el legado del primer Gobierno Vasco de José Antonio Agirre, que trató de garantizar la seguridad y “humanizar la guerra”, y reafirma el compromiso con la paz, los derechos humanos y el orden internacional basado en normas.
Por último, insiste en que Europa debe asumir un papel central en la defensa de estos valores y advierte de que, si no lo hace, siempre habrá “alguien más poderoso” capaz de imponer su fuerza, por lo que llama a construir “más y mejor Europa”, basada en la paz, la democracia y una firme brújula moral.
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