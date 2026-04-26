Imanol Pradalesek demokraziaren eta bakearen erreferente globala izateko eskatu dio Europari, Gernikako bonbardaketaren urteurrenean
Lehendakariak “historiak erakusten duela dena berriz gerta daitekeela” eta mundu “neoinperial” baten arriskuaz ohartarazi du, gaur egungo nazioarteko testuinguruan.
Imanol Pradales lehendakariak Europari eskatu dio “demokraziaren, oparotasunaren, bakearen eta askatasunen erreferente globala” izan dadin, eta nabarmendu du gaur egungo egoeran “ez dagoela erdiko biderik”, Gernikako bonbardaketaren 89. urteurrenaren harira.
Linkedinen argitaratutako testuan, lehendakariak ohartarazi du “historia egoskorra dela” eta “dena berriz gerta daitekeela”, eta gaineratu du “eragin-blokeetan eta eragin-eremuetan oinarritutako mundu neoinperial bati ateak irekiz gero, galduta egongo garela”.
Pradalesek “indarraren arrazoiaren aurrean arrazoiaren indarra” azpimarratu du, eta mehatxu mezu historikoak alderatu ditu, Mola jeneralarenak eta Donald Trumpenak kasu, garai desberdinetan mezu bera erakusten dutela nabarmenduz: milaka bizitza une batean suntsitzeko gaitasuna.
Halaber, Ukrainako, Irango, Libanoko, Palestinako, Sudaneko, Yemengo edo Kongoko gatazkak aipatu ditu, azpimarratuz gerrek krisi humanitarioak eragiten dituztela, hala nola desplazamendu masiboak, giza eskubideen urraketak eta galera konponezinak.
Bestalde, Jose Antonio Agirre buru zuen lehen Eusko Jaurlaritzaren ondarea gogorarazi du, herritarren segurtasuna bermatzen eta “gerra humanizatzen” saiatu zela nabarmenduz, eta bakearekiko, giza eskubideekiko eta nazioarteko ordenarekiko konpromisoa berretsi du.
Azkenik, Europaren eginkizun nagusia balio horiek defendatzea izan beharko litzatekeela azpimarratu du, eta ohartarazi bestela beti egongo dela “gu baino ahaltsuagoa den norbait”; horregatik, “Europa gehiago eta hobea” eraikitzeko deia egin du, bakean, demokrazian eta balio sendoetan oinarrituta.
