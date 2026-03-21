Aldizkari ofizialak argitaratu ditu jada Espainiako Gobernuaren krisiaren aurkako neurriak, eta bihar jarriko dira indarrean
Elektrizitatearen BEZa % 21etik % 10era jaitsiko da, gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuena bezalaxe.
Espainiako Estatuko Aldizkari Ofizialak (BOE) larunbatean argitaratu ditu Gobernuak Irango gerraren ondorioak arintzeko ostiralean onartu zituen krisiaren aurkako bi dekretuak.
Gobernuak egindako aurreikuspenaren arabera, 5.000 milioi euro mobilizatuko dituen neurri sorta bat da, bi dekretuk osatzen dutena: erregaien, elektrizitatearen eta gasaren beherapen fiskalak eta sektore kaltetuenentzako laguntzak bezalako neurri ekonomiko orokorrak jasotzen dituen dekretu bat, eta alokairuak bi urtez izoztea jasotzen duen beste bat, Sumarrek bultzatuta.
BOEn dagoeneko argitaratuta dauden arren, neurriak igandean sartuko dira indarrean. Diputatuen Kongresuak martxoaren 26an egingo du dekretuak onartzeko edo errefusatzeko bozketa.
Ostiral honetan, ezohiko Ministro Kontseilu baten ostean, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri zuen Ekialde Hurbileko "krisiari erantzuteko plan integral bat" onartuko zutela, AEB eta Israel Iranen aurka egiten ari diren gerraren ondorioei aurre egiteko: "Ezohiko egoerek ezohiko erantzunak eskatzen dituzte".
"Inork ez daki nola aldatuko den egoera hau, krisi hau. Ez dakigu gatazkak zenbat iraungo duen; ez dakigu egunak, hilabeteak edo urteak izango diren. Baina horren ondorioak krisi larri bihur daitezke", adierazi zuen.
Neurri nagusiak
Planak "fiskalitate energetikoaren murrizketa drastiko" baterako neurriak jasotzen ditu; izan ere, elektrizitatearekin zerikusia duten zergak % 60 jaitsiko dira orotara.
Zehazki, elektrizitatearen BEZa % 21etik % 10era jaitsiko da, Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zerga (EEEBZ), konpainiek ordaintzen dutena, % 7koa, eten egingo da, eta Elektrizitatearen gaineko Zerga Berezia (EZB), kontsumitzaileek ordaintzen dutena, % 5etik % 0,5era murriztuko da, Europar Batasunak ezarritako gutxienekora.
Planak % 80ko hobaria emango die arrisku handiena duten industrientzako bidesari elektrikoei, 200 milioi euro aurrezteko aukera emanez, eta malgutasun handiagoa emango zaie enpresa eta autonomoentzako energia-hornidurako kontratuei.
Era berean, urtearen amaierara arte luzatuko dira bonu sozial elektrikoaren aparteko deskontu guztiak, "modu esanguratsuan" indartuko da bonu sozial termikoa eta luzatu egingo da etxe kaltebenerei funtsezko hornidurak eteteko debekua.
Era berean, gas naturalaren, pelletaren eta egurraren BEZa tasa orokorretik (% 21) murriztura (% 10) jaistea adostu dute, eta butanoaren eta propanoaren prezioa izoztea.
Halaber, gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen BEZa % 21etik % 10era jaistea erabaki du Exekutiboak, eta hidrokarburoen gaineko zerga murriztea, Europar Batasunean baimendutako gutxienekora arte.
Sanchezen hitzetan, erabilitako erregaiaren arabera, litroko 30 zentimo merkatzea ekarriko du neurriak. "Bestela esanda, auto arrunt baten depositoa betetzeko orduan, 20 euro aurreztuko dira. Hori da gure herritarren poltsikoan izango duen eragina", azaldu du Espainiako gobernuburuak prentsaurrekoan.
Bestalde, garraiolari, nekazari, abeltzain eta arrantzaleei erregai litroko 20 zentimoko hobari zuzena emango zaie, eta laguntza baliokidea emango zaie ongarritarako, sektore horiek "krisi honi aurre egin ahal izateko" eta herritarren "erosketa saskiaren prezioei ahalik eta gehien eusteko".
Subiranotasun energetikoa
Zerga alorrean, Espainiako Gobernuaren planak ekonomiaren elektrifikazioa eta subiranotasun energetikoa bultzatzeko neurri estrukturalak jasotzen ditu, eguzki panelak, kargatzeko puntuak eta bero-ponpak instalatzeko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan (PFEZ) kenkariak eginez, besteak beste. Era berean, ibilgailu elektrikoak edo entxufagarriak erosteko, % 15eko kenkariak aurreikusten ditu.
Sozietateen gaineko Zergan (SZ), ekipo fosilak ordezkatzeko sistema berriztagarriak jartzen direnean, amortizatzeko askatasuna emango da. Halaber, udalei ahalmena ematen zaie energia berriztagarrien aprobetxamendu termiko edo elektrikorako sistemak instalatu dituztenentzat Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren (OHZ) % 50erainoko hobaria emateko, baita sistema horien obra eta instalazioetarako % 95erainoko hobaria emateko ere.
