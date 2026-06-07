Israel vuelve a atacar Beirut pese a que Trump le exigió no hacerlo e Irán responde lanzando misiles contra Israel
Al menos dos personas han muerto y 20 han resultado heridas en el ataque de Israel. Irán ha respondido lanzado misiles esta noche a Israel y ha advertido de que si Israel responde a los ataques recibirá una "respuesta devastadora”. Trump asegura que llamará a Netanyahu para que no devuelva el ataque a Irán.
Al menos dos personas han muerto y otras 20 han resultado heridas este domingo en un ataque lanzado por Israel contra dos apartamentos en los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, donde el Ejército israelí afirmó que el objetivo era un cuartel del grupo chií Hizbulá.
Medios locales difundieron imágenes del bombardeo y de los daños provocados a los edificios, ubicados en áreas residenciales y en los que se puede ver una gran cantidad de transeúntes momentos después de la acción.
Este bombardeo contra el Dahye es el primero desde que el Líbano e Israel acordaran el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y presencia de Hizbulá, aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.
Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo más de 3.600 personas han perdido la vida en el Líbano y, pese a que las hostilidades se han mantenido en el sur del país mediterráneo desde el inicio de la tregua de abril, Israel limitó sus acciones contra la capital en un gesto hacia Estados Unidos y para no comprometer las negociaciones de Washington con Irán.
Israel activa las alertas "en varias zonas del país" por lanzamiento de misiles desde Irán
Tras los ataques de Israel sobre Líbano, el portavoz del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, ha prometido que Irán dará esta noche una respuesta "contundente y dolorosa", algo que han cumplido.
Así, las Las Fuerzas Armadas israelíes han informado del lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia territorio del Estado de Israel. "Las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- han identificado el lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están activados para interceptar la amenaza", ha informado el Ejército en un comunicado.
Israel ha activado las alertas "en varias zonas del país" ante envío de misiles desde Irán y han pedido a la población que "siga las instrucciones del Comando del Frente Interno, recordando que el sistema de defensa antiaérea israelí "no es infalible, por lo que es importante seguir las instrucciones del Comando del Frente Interno".
Ejército iraní dice que si Israel responde a los ataques recibirá "respuesta devastadora”
El Ejército iraní ha advertido a Israel de que si responde a los ataques que ha llevado a cabo contra su territorio o vuelve a bombardear el Líbano se "enfrentará a una respuesta devastadora".
"Si (Israel) amplía sus ataques a esa zona (en Líbano) o responde a la acción de Irán con ataques más devastadores y punitivos, se enfrentará a una respuesta devastadora contra el régimen y sus partidarios", ha dicho el jefe del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, en un comunicado recogido por medios iraníes.
En este contexto, Irak ha cerrado su espacio aéreo y lo mismo ha hecho Siria con la parte sur del país.
Donald Trump ha manifestado que los ataques de Irán a Israel "no ayudarán a las negociaciones" y ha anunciado que llamará a Netanyahu para que no devuelva el ataque a Irán.
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