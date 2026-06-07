Israelek Beiruti eraso dio berriro, Trumpek ez egiteko exijitu zion arren, eta Iranek Israelen aurka misilak jaurtiz erantzun du
Gutxienez bi pertsona hil eta 20 zauritu dira Israelen erasoan. Erantzun gisa, Iranek misilak jaurti ditu gaur gauean Israelen aurka. Irango Armadak dio Israelek erasoei erantzuten badie "erantzun suntsitzailea" emango dutela. Trumpek iragarri du Netanyahuri deituko diola erantzun ez dezan.
Gutxienez bi pertsona hil eta beste 20 zauritu ditu igande honetan Israelek Beiruteko hegoaldeko Dahye auzoko bi apartamenturen aurka egindako erasoan. Israelgo Armadak adierazi duenez, helburua Hezbollah talde xiitaren kuartel bat zen.
Tokiko komunikabideek bonbardaketaren eta eraikinei eragindako kalteen irudiak zabaldu dituzte. Auzo erresidentziala da eta leherketaren ondoren, oinezko ugari ikus zitezkeen irudietan.
Libanok eta Israelek asteazkenean su-eten bat adostu zuten baina gaurko erasoak bertan behara uzten du akordioa. Hezbollahk jada esana zion Libanoko Gobernuari ez jarraitzeko Israelekin negoziatzen.
Israelek 3.600 pertsona baino gehiago hil ditu Libanon martxotik. AEB eta Iranen arteko nagoziaketan gakoetako bat da Libano, Iranek erasoak bertan behera uztea exijitzen du baina ez dirudi Israel amore ematera doanik.
Israelek alertak aktibatu ditu "herrialdeko hainbat eremutan", Iran misilak jaurtitzen ari zaizkiolako
Gauzak honela, Israelek Libanori egindako erasoen ostean, Ebrahim Rezaei Irango Parlamentuko Segurtasun Nazionalerako eta Atzerri Politikarako Batzordeko bozeramaileak agindu du Iranek erantzun "sendoa eta mingarria" emango duela gaur gauean, eta bete egin du mehatxua.
Hala, Israelgo Indar Armatuek baieztatu dute Irandik botatako hamaika misil geldiarazi dituztela gaur gauean eta defentsa sistema guztiak aktibatuta dituztela gaineratu dute.
Israelek alertak aktibatu ditu "herrialdeko hainbat gunetan", eta herritarrei "Barne Frontearen Komandoaren jarraibideak jarraitzeko" eskatu diete, Israelgo aire-defentsaren aurkako sistema "hutsik gabekoa ez dela" gogoraraziz, eta, beraz, garrantzitsua dela "Barne Frontearen Komandoaren jarraibideak jarraitzea".
Irango Armadak dio Israelek erasoei erantzuten badie "erantzun suntsitzailea" jasoko dutela
Irango Armadak Israeli ohartarazi dionez, bere lurraldearen aurka egindako erasoei erantzuten badie edo Libano berriz bonbardatzen badu, "erantzun suntsitzaile bati aurre egin beharko dio".
Hala adierazi du Khatam al-Anbiya Operazioen Komando Bateratuko buruak, Ali Abdolahi dibisioko jeneralak, Irango hedabideek jasotako ohar batean.
Irakek iragarri du aire espazioa itxi duela oraingoz, baita Siriak ere bere lurraldearen hegoaldean.
Eta AEBetatik, Donald Trumpek dio Iranek Israel erasotzeak ez diola "negoziaketari laguntzen" eta iragarri du Netanyahuri deituko diola erasoari erantzun ez diezaion.
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