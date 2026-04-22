Euskal unibertsitate-tituludunen % 78k Euskadin jarraitzen dute; Lanbide Heziketaren kasuan, % 94k
Unibertsitateko tituludunen artean, % 22 Euskaditik kanpo ateratzen dira, baina gehienak "arrazoi pertsonalengatik" ateratzen dira, Euskadin talentu-ihesa diagnostiko-txostenaren arabera.
Euskadi talentu kualifikatua atxikitzeko gaitasun handiena duen erkidegoetako bat da. Eusko Jaurlaritzak egindako Talentu ihesa Euskadin diagnostiko-txostenaren arabera, lurraldean hezitako unibertsitate-titulua duten pertsonen % 78k bere ibilbide profesionala Euskal Autonomia Erkidegoan bertan garatzen jarraitzen dute. Sustraitze-gaitasun hori are nabarmenagoa da goi-mailako Lanbide Heziketaren kasuan; izan ere, atxikipen-tasa % 94ra iristen da; horren ondorioz, benetako “talentu-aingura” da euskal ekoizpen-sarerako, Jaurlaritzatik esan dutenez.
Datu horiek testuinguru jakin batean kokatzen dira: Euskadik giza kapital maila handia du. Biztanleen % 51,4k goi-mailako ikasketak dituzte, estatuko batezbestekoa baino askoz handiagoa. Gainera, kolektibo horren enplegagarritasuna handia da, % 4,7ko langabezia-tasarekin, Espainiako batezbestekoa baino txikiagoa.
Balorazio positiboa
Testuinguru horretan, Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako txostenak ondorioztatu du “talentu-ihesaren fenomenoak ez duela dimentsio kezkagarririk” Euskadin. Hala azpimarratu du Ekonomia, Lan eta Enpleguko sailburuorde eta lehendakariordeak, Mikel Torresek: “Argi geratzen da Euskadik giza kapital kualifikatua sortzeko eta atxikitzeko gaitasun sendoa duela, eta, ondorioz, ikuspegi orokorrean, ez dago talentu-ihes garbirik, ez stockari dagokionez ezta enplegu-tasei dagokienez ere”.
Horrela, txostenak azpimarratzen du ez dagoela talentu ihes esanguratsurik, migrazio-fluxuak ia orekatuta baitaude: 2016 eta 2020 artean, 30.060 pertsona kualifikatuk alde egin zuten, eta 29.223 etorri ziren.
Datu zehatzei erreparatuta, unibertsitate-tituludunen % 22k Euskadi uzten dute: % 19,5 beste erkidego batzuetara joaten dira, eta % 2,5 atzerrira. Hala ere, txostenaren arabera, unibertsitate-tituludunen % 10 inguruk bakarrik uzten dute lurraldea “lan-arrazoiengatik; hala nola, lan-baldintzak edo prestakuntzaren eta itxaropenen arteko desorekak”. Ohikoagoa da “arrazoi pertsonalengatik” alde egitea, azterlanaren arabera.
Ikasketen arteko aldeak
Halaber, titulazioen arteko aldeak handiak dira. Medikuntza ikasi dutenen kasuan, % 46k Euskadi utzi dute; aldiz, Hezkuntza, Gizarte Lana eta zenbait Ingeniaritzatan graduatutakoen artean talentuaren atxikipena % 85 eta % 96 artekoa da (Haur Hezkuntzan kasu).
Azterlanaren emaitzen balantzea positiboa bada ere, Torresek ohartarazi du “beharrezkoa dela profesional kualifikatuen irteeran eragina izan dezaketen faktore jakin batzuetan jardutea”.
“Erronka ez da hainbeste enplegua sortzea, baizik eta haren kalitatea hobetzen jarraitzea, bereziki lan-merkatura lehen sarbidean: egonkortasuna, baldintzak eta ibilbide profesionala”, adierazi du.
Azterlana Euskadiko 16 eta 64 urte bitarteko biztanleen artean egin da, eta laginerako unibertsitateko edo goi-mailako Lanbide Heziketako tituludunak hartu dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Bruselak energiari buruzko neurriak aurkeztu ditu: argindarraren zergetan beherapenak, baina telelanik ez
Europako Batzordeak berehalako laguntzak proposatu ditu, elektrifikazioa bizkortzeko eta erregai fosilekiko mendekotasuna murrizteko egiturazko neurriekin.
Lufthansak 20.000 hegaldi bertan behera utziko ditu urrira arte, erregaia aurrezteko
Lufthansa taldeak jakinarazi duenez, neurriaren bidez 40.000 tona keroseno aurreztuko dituzte. Izan ere, Irango gerra hasi zenetik bikoiztu egin da erregai horren prezioa.
Tubacexen zuzendaritza neurriak hartzea aztertzen ari da, Ormuzko itxierak lan karga jaistea eskarri duelako
Tubacexek lantegiak ditu Laudion eta Amurrion, eta ez du baztertzen aldi baterako lan-erregulazioko espedientea aurkeztea.
ELAk eta LABek salatu egin dute etxebizitzaren arloko premiazko neurrien dekretuak jabeei egiten diela mesede
Tentsio handiko eremuetan alokairurako erreferentziazko prezioen indizeari dagokionez, zentralek uste dute "prezioen igoera sendotzen" laguntzen duela. "Igoerei muga jartzen zaien arren, prezioek gora egiten jarrai dezakete", esan dute.
Espainiako aire sektoreko patronalak dio erregai hornidura nahikoa izango dela udarako
Aurreikuspenen arabera, iazko datuekin alderatuta, bidaiari kopurua % 5,7 haztea espero dute Espainiako aire konpainiek uda honetan. 260 milioi euroko fakturazioa espero dute.
Esportazioek behera egin dute Hego Euskal Herrian, energiaren prezioen jaitsierak eta automobilgintzaren eraginak bultzatuta
Euskadik eta Nafarroako kanpo-merkataritzako salmentak murriztu egin dira otsailean, % 5,9 eta % 7,7, hurrenez hurren, urteko kopuru metatuari erreparatuta. Merkataritza-saldoak, ordea, positiboan jarraitzen du bi lurraldeetan.
20.000 enplegu baino gehiago sortzea aurreikusten du Eusko Jaurlaritzak onartutako 2025-2027 Enplegu Planak
Hiru urterako planak Eusko Jaurlaritzaren, foro aldundien eta toki erakundeen arteko koordinazioa indartu nahi du, baita gizarte eta Ekonomia eragileekiko lankidetza ere.
Eusko Jaurlaritzak 50 milioi gehiago bideratuko ditu garapen teknologikoaren bidez industria-sarea eraldatzeko programara
Ekialde Hurbileko gatazkari aurre egiteko neurri-sortako Hazitek programetara bideratutako kopurua 169 milioi eurokoa izango da aurrerantzean.
Babestutako alokairuko etxebizitza eskuratzeko gehienezko diru-sarrera 46.463 euroraino igoko da
Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren arloko "ezkutu soziala" onartuko du bihar, Premiazko Neurriei buruzko Dekretuarekin. Besteak beste, jabeek jasoko duten kanona 700 eurokoa izango da, eta gune tentsionatuetan handiagoa izango da.