Euskal unibertsitate-tituludunen % 78k Euskadin jarraitzen dute; Lanbide Heziketaren kasuan, % 94k

Unibertsitateko tituludunen artean, % 22 Euskaditik kanpo ateratzen dira, baina gehienak "arrazoi pertsonalengatik" ateratzen dira, Euskadin talentu-ihesa diagnostiko-txostenaren arabera.

BILBAO, 01/07/2025.- Cientos de jóvenes han acudido este martes en la Escuela de Ingenieros de la UPV/EHU en Bilbao a la convocatoria extraordinaria de la prueba de acceso a la universidad. EFE/ Miguel Toña

Ikasle batzuk, EBAUren deialdi batean. Argazkia: EFE

EITB

Euskadi talentu kualifikatua atxikitzeko gaitasun handiena duen erkidegoetako bat da. Eusko Jaurlaritzak egindako Talentu ihesa Euskadin diagnostiko-txostenaren arabera, lurraldean hezitako unibertsitate-titulua duten pertsonen % 78k bere ibilbide profesionala Euskal Autonomia Erkidegoan bertan garatzen jarraitzen dute. Sustraitze-gaitasun hori are nabarmenagoa da goi-mailako Lanbide Heziketaren kasuan; izan ere, atxikipen-tasa % 94ra iristen da; horren ondorioz, benetako “talentu-aingura” da euskal ekoizpen-sarerako, Jaurlaritzatik esan dutenez.

Datu horiek testuinguru jakin batean kokatzen dira: Euskadik giza kapital maila handia du. Biztanleen % 51,4k goi-mailako ikasketak dituzte, estatuko batezbestekoa baino askoz handiagoa. Gainera, kolektibo horren enplegagarritasuna handia da, % 4,7ko langabezia-tasarekin, Espainiako batezbestekoa baino txikiagoa.

Balorazio positiboa

Testuinguru horretan, Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako txostenak ondorioztatu du “talentu-ihesaren fenomenoak ez duela dimentsio kezkagarririk” Euskadin. Hala azpimarratu du Ekonomia, Lan eta Enpleguko sailburuorde eta lehendakariordeak, Mikel Torresek: “Argi geratzen da Euskadik giza kapital kualifikatua sortzeko eta atxikitzeko gaitasun sendoa duela, eta, ondorioz, ikuspegi orokorrean, ez dago talentu-ihes garbirik, ez stockari dagokionez ezta enplegu-tasei dagokienez ere”.

Horrela, txostenak azpimarratzen du ez dagoela talentu ihes esanguratsurik, migrazio-fluxuak ia orekatuta baitaude: 2016 eta 2020 artean, 30.060 pertsona kualifikatuk alde egin zuten, eta 29.223 etorri ziren.

Datu zehatzei erreparatuta, unibertsitate-tituludunen % 22k Euskadi uzten dute: % 19,5 beste erkidego batzuetara joaten dira, eta % 2,5 atzerrira. Hala ere, txostenaren arabera, unibertsitate-tituludunen % 10 inguruk bakarrik uzten dute lurraldea “lan-arrazoiengatik; hala nola, lan-baldintzak edo prestakuntzaren eta itxaropenen arteko desorekak”. Ohikoagoa da “arrazoi pertsonalengatik” alde egitea, azterlanaren arabera.

Ikasketen arteko aldeak

Halaber, titulazioen arteko aldeak handiak dira. Medikuntza ikasi dutenen kasuan, % 46k Euskadi utzi dute; aldiz, Hezkuntza, Gizarte Lana eta zenbait Ingeniaritzatan graduatutakoen artean talentuaren atxikipena % 85 eta % 96 artekoa da (Haur Hezkuntzan kasu).

Azterlanaren emaitzen balantzea positiboa bada ere, Torresek ohartarazi du “beharrezkoa dela profesional kualifikatuen irteeran eragina izan dezaketen faktore jakin batzuetan jardutea”.

“Erronka ez da hainbeste enplegua sortzea, baizik eta haren kalitatea hobetzen jarraitzea, bereziki lan-merkatura lehen sarbidean: egonkortasuna, baldintzak eta ibilbide profesionala”, adierazi du.

Azterlana Euskadiko 16 eta 64 urte bitarteko biztanleen artean egin da, eta laginerako unibertsitateko edo goi-mailako Lanbide Heziketako tituludunak hartu dira.

Hezkuntza Ekonomia

