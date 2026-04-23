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Euskadi impulsa un Hub de combustibles renovables que movilizará 250 millones en 3 años y creará 1200 empleos

Es uno de los proyectos transformadores del Plan Industria y está liderado por Petronor, que traccionará a 51 empresas, 23 de ellas pymes.
(Foto de ARCHIVO) Planta de Petronor en Muskiz (Bizkaia) REMITIDA / HANDOUT por PETRONOR Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/7/2025
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Agencias | EITB

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Euskadi impulsará un Hub de combustibles renovables liderado por Petronor que movilizará una inversión inicial de 250 millones de euros en los próximos tres años y permitirá crear 1200 empleos, entre directos e indirectos. El proyecto, presentado este jueves en el Energy Intelligence Center (EIC) de Abanto (Bizkaia), cuenta con el apoyo del Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia y la colaboración del Basque Energy Cluster.

La iniciativa será uno de los proyectos transformadores del Plan Industria Euskadi-2030 y estará integrada por 51 empresas, de las que 23 son pymes, además de cuatro centros tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El nuevo hub buscará situar a Euskadi “a la vanguardia europea” en el desarrollo industrial y tecnológico de los combustibles renovables. Para ello, aprovechará las capacidades científicas e industriales ya existentes y promoverá tecnologías ligadas a combustibles sintéticos, biocombustibles avanzados, CO2 e hidrógeno renovable.

De los 250 millones previstos, cerca de 85 millones se destinarán a actividades de I+D y desarrollo tecnológico. En empleo, se prevén 300 puestos directos de alta cualificación y otros 900 indirectos vinculados a actividades industriales y tecnológicas.

Además de nuevos proyectos, el hub integrará iniciativas ya en marcha, como la planta de combustibles sintéticos que Petronor construye en el Puerto de Bilbao, prevista para entrar en funcionamiento en 2027 y considerada la primera de Europa.

El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, ha destacado que el proyecto es “la mejor demostración de la unión entre ciencia, tecnología e industria” y ha asegurado que será un referente europeo. También ha recordado su conexión con otro proyecto estratégico del plan industrial vasco: el desarrollo de nuevos motores aeronáuticos con combustibles renovables liderado por ITP Aero.

 

Petronor Gobierno Vasco Diputación Foral de Bizkaia Energías renovables Economía

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