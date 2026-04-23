Erregai berriztagarrien hub bat bultzatuko du Euskadik: 250 milioi euro eta 1.200 lanpostu hiru urtean
Industria Planaren proiektu eraldatzaileetako bat da, eta Petronorrek gidatuko du. Guztira, 51 enpresa bilduko ditu, horietatik 23 enpresa txiki eta ertainak.
Euskadik erregai berriztagarrien hub bat bultzatuko du, Petronorren gidaritzapean. Proiektuak 250 milioi euroko hasierako inbertsioa mobilizatuko du datozen hiru urteetan, eta 1.200 lanpostu sortzea ahalbidetuko du, zuzenekoak zein zeharkakoak kontuan hartuta. Ostegun honetan aurkeztu dute Abantoko (Bizkaia) Energy Intelligence Center zentroan, eta Eusko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Basque Energy Clusterren babesa du.
Ekimena Euskadi 2030 Industria Planaren proiektu eraldatzaileetako bat izango da. Guztira, 51 enpresa ariko dira bertan, horietatik 23 enpresa txiki eta ertainak, eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko lau zentro teknologikok ere parte hartuko dute.
Hub berriak Euskadi Europako abangoardian kokatu nahi du, erregai berriztagarrien garapen industrial eta teknologikoan. Horretarako, lehendik dauden gaitasun zientifiko eta industrialak baliatuko ditu, eta erregai sintetikoei, bioerregai aurreratuei, CO2ari eta hidrogeno berriztagarriari lotutako teknologiak sustatuko ditu.
Aurreikusitako 250 milioi euroetatik, 85 milioi I+G arloko jardueretara eta garapen teknologikora bideratuko dira. Enpleguari dagokionez, kualifikazio handiko 300 lanpostu zuzen sortzea aurreikusten da, baita jarduera industrial eta teknologikoei lotutako beste 900 zeharkako ere.
Proiektu berriez gain, hubak dagoeneko martxan dauden ekimenak ere bilduko ditu. Horien artean dago Petronorrek Bilboko Portuan eraikitzen ari den erregai sintetikoen planta; 2027an martxan jartzea aurreikusten da, eta Europako lehena izango da.
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuak adierazi du proiektua “zientziaren, teknologiaren eta industriaren arteko batasunaren adibiderik onena” dela, eta Europan erreferente izango dela ziurtatu du. Halaber, gogorarazi du lotura duela euskal industria-planeko beste proiektu estrategiko batekin: ITP Aerok gidatzen duen motor aeronautiko berrien garapenarekin.
Zure interesekoa izan daiteke
