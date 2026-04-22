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Más de 100 mil personas se inscriben en la primera fase de la OPE de Osakidetza

Se trata del mayor número de inscripciones de los procesos realizados hasta la fecha. En esta fase, se han ofertado plazas para 9 categorías, entre ellas las de administración, enfermería y celadoras/es. Los exámenes se celebrarán en junio.

Exámenes de Osakidetza.

Euskaraz irakurri: 100 mila pertsonak baino gehiagok eman du izena Osakidetzako LEParen lehen fasean
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EITB

Última actualización

101 693 personas se han inscrito en la primera fase de la oferta pública de empleo de Osakidetza, desde que se abrió el plazo de solicitud el pasado 23 de marzo. Se trata del mayor número de inscripciones recibidas en procesos selectivos ordinarios de Osakidetza hasta la fecha.

En esta primera fase, se ofertan las plazas de las 9 categorías catalogadas como "masivas": auxiliar administrativo/a, administrativo/a, enfermería, auxiliar de enfermería, operario/a de servicio, celador/a, fisioterapeuta, técnico/a de laboratorio, y técnico/a superior de administración y gestión.

El número de inscritos en estas categorías se ha incrementado alrededor de un 20 % con respecto al último proceso de OPE, algo que Osakidetza ha valorado "muy positivamente", ya que considera que la ciudadanía valora bien el empleo público.

El plazo de inscripción en esta primera fase comenzó el pasado 23 de marzo y ha finalizado hoy, 22 de abril.

Novedades en los exámenes

Los exámenes tendrán lugar los días 19, 20 y 21 de junio en el BEC de Barakaldo, ya que la experiencia hasta la fecha apunta a que las pruebas de estas categorías suelen ser multitudinarias.

El proceso presenta varias novedades respecto a las anteriores OPEs, entre ellas la realización de un único examen tipo test. Para facilitar la formación, Osakidetza ha repartido las baterías de preguntas a los candidatos/as dentro del plazo de inscripción.

Además, la nota podrá conservarse durante tres años.

Osakidetza prevé que esta recién iniciada OPE 2023-2024-2025 sea el procedimiento más multitudinario de su historia, con un total de 5.425 plazas distribuidas en 107 categorías .

Los plazos de inscripción para los 98 procesos selectivos restantes comenzarán en junio y septiembre y los exámenes se realizarán en el último cuatrimestre del año. 

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