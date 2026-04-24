Sanidad suspendió el jueves una reunión conjunta con el Comité de Huelga y las comunidades autónomas para abordar el conflicto del Estatuto Marco al considerar que una de las partes “no había cumplido” con su parte. Los sindicatos defienden que la propuesta del Ministerio para crear mesas específicas autonómicas es "jurídicamente inviable". 

La tensión aumenta entre el Ministerio de Sanidad liderado por Mónica García y el Comité de Huelga médico, y no parece que haya, en este momento, ningún punto de entendimiento sobre el cual poder avanzar en la solución al conflicto del Estatuto Marco de médicos, con lo que se mantiene intacta la convocatoria de huelga de médicos y facultativos para la semana que viene.

El Comité de Huelga médico ha exigido la dimisión de la ministra de Sanidad, o, en su defecto, su cese inmediato, debido a lo que considera una continua "manipulación del relato" por parte de su departamento y una "falta de rigor" en las negociaciones que dificulta avanzar hacia una solución.

El último choque se ha producido este jueves, cuando la ministra, anunció la suspensión de la reunión conjunta prevista para ese mismo día con el Comité de Huelga y las comunidades autónomas para abordar el conflicto del Estatuto Marco, al considerar que una de las partes “no ha cumplido” el acuerdo alcanzado; en la misiva remitida a las comunidades, el Ministerio dice no apreciar “voluntad de desescalar”.

En la reunión del pasado 17 de abril, el Ministerio planteó como posible vía de salida al conflicto la creación de mesas de negociación específicas en el ámbito de las comunidades autónomas.

Sin embargo, las organizaciones concluyeron que la iniciativa era "inviable" desde el punto de vista jurídico, ya que, según aseguran, “el marco normativo vigente impide la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico y facultativo sin una modificación previa de la legislación básica estatal”, y por lo tanto no vieron necesaria la reunión.

Añade el Comité que “los fundamentos jurídicos que sustentan esta conclusión son tan claros y contundentes que cuesta creer que los servicios jurídicos del Ministerio los desconocieran".

Las organizaciones sindicales la acusan de manipular el relato y de omitir en él elementos esenciales del desarrollo de las negociaciones, trasladando la responsabilidad del conflicto al Comité de Huelga y a las comunidades autónomas.