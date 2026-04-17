El personal médico da un paso más en sus reivindicaciones y comienza a dejar de hacer horas extra

En el marco de las protestas que el personal médico viene realizando estos últimos meses para pedir un estatuto marco propio y la mejora de sus condiciones laborales, muchos médicos y médicas están empezando a dar un paso más y comienzan a dejar de hacer las horas extra voluntarias, comunes entre el personal médico.

La conocidas como 'peonadas' son las horas extraordinarias que, voluntariamente, realizan las y los médicos por las tardes, lo que ayuda a reducir las listas de espera. Sin embargo, a la vista de que sus reivindicaciones no están siendo escuchadas ni tomadas en cuenta, muchas y muchos han decidido dar este paso.

A nivel individual, están notificando a Osakidetza y Osasunbidea que se niegan a hacer estas horas extra de tarde, y ello está provocando ya la anulación de algunas consultas. Además, se dejan de hacer cirugías, lo que afecta a más personal sanitario.

Según explican, es un movimiento que empezó de forma espontánea en Galicia y que se está extendiendo por todo el Estado, difundiéndose ampliamente en redes y grupos de médicos.

El Sindicato Médico de Euskadi ha señalado "que ni va a hacer ni va a dejar de hacer", y apuntan a que, al tratarse de un trabajo voluntario, la decisión es personal de cada facultativo y que, "como no puede ser de otra manera, respetaremos sea cual sea".

En otras comunidades como Aragón, han convocado ya una semana más de huelga. En Euskadi y Navarra, de momento, están convocados a parar del 27 al 30 de abril.