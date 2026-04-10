HUELGA DEL PERSONAL MÉDICO
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El Gobierno Vasco reitera su preocupación por la huelga médica, antes de la reunión del lunes entre Sanidad y el comité de huelga

Los sindicatos mantienen su calendario de huelga, y la siguiente está prevista del 27 al 30 de abril.
huelga médicos movilización basurto
Movilización del personal médico en Basurto. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritza kezkatuta agertu da medikuen grebarekin, Osasun Ministerioak eta greba batzordeak astelehenean bilera egin atarian
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha mostrado este jueves su "preocupación creciente" por la situación de la huelga del personal médico, aunque ha apostado por dar "una oportunidad" a la reunión del próximo lunes entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga.

De momento, las posturas siguen alejadas y, si no hay acuerdo, la próxima convocatoria de huelga será del 27 al 30 de abril

La reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este jueves ha terminado sin novedades, una vez que el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga aplazaran el encuentro de este pasado miércoles para abordar el conflicto en torno al Estatuto Marco.

El motivo para la suspensión de esta reunión fue el desacuerdo sobre la figura de mediación, para la que Sanidad había propuesto a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), y el próximo lunes ambas partes se han vuelto a dar cita.

En este sentido, el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha lamentado que "no hay avances y pasan los días sin que la situación se desbloquee", y ha apelado a la responsabilidad del Ministerio de Sanidad, de la ministra Mónica García, y del comité de huelga para que la reunión de este lunes "sirva de una vez para desbloquear el conflicto. 

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