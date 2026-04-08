El rechazo a la mediación trunca la reunión entre los sindicatos médicos y Sanidad
El pasado 27 de marzo se acordó proponer la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes a los sindicatos, pero estos lo han rechazado alegando que "no es parte neutral ni especialista en cuestiones laborales". Ambas partes se han emplazado a nuevas reuniones, aunque se mantiene la convocatoria de huelga para la semana del 27 de abril.
Los sindicatos médicos han rechazado la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) en las negociaciones para terminar con la huelga contra el estatuto marco, y ello ha truncado la reunión convocada para este miércoles por el Ministerio de Sanidad con el comité de huelga.
El Ministerio volverá a convocar un nuevo encuentro el próximo lunes, según ha explicado la propia ministra de Sanidad, Mónica García, en un mensaje en la red social X.
Los sindicatos también han anunciado en un comunicado de prensa que ambas partes se han emplazado a nuevas reuniones. El comité de huelga -formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- ha reiterado su rechazo a la mediación de la POP por considerar que no es neutral (al ser parte afectada), ni especialista en cuestiones laborales, algo que consideran es la clave de esta negociación.
El pasado 27 de marzo, en el Consejo Territorial de Salud, el Ministerio y las comunidades autónomas acordaron proponer a los sindicatos la mediación de la POP, ya que, según plantearon varios gobiernos autonómicos, son los pacientes los perjudicados por este conflicto.
Tras la suspensión de la reunión, la POP ha reprochado reprocha al comité de huelga que haya cuestionado públicamente a menos de 24 horas de la reunión "su capacidad, neutralidad y legitimidad para estar presente, precisamente por ser la parte afectada". Ha subrayado que "los pacientes somos la razón de ser del sistema sanitario" y que los sindicatos conocían antes de Semana Santa la propuesta de mediación. Ha añadido que “su posición ha sido siempre prudente y respetuosa con los interlocutores legítimos”. En un comunicado crítico con el comité de huelga, se ha mostrado preocupado “ante una situación insólita”.
El Gobierno Vasco continúa apostando por la mediación
Antes de la reunión prevista para la tarde, el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, (uno de los que propuso la interlocución de la POP) ha reiterado en un acto en Bilbao su apuesta por la mediación. "Podría ser una mediación a propuesta del Ministerio y otra mediación en propuesta del comité de huelga", ha planteado Martínez, que ha apelado a "la responsabilidad de ambas partes" para evitar que continúe la huelga de médicos.
La propuesta de mediación de la POP se puso sobre la mesa después de que no fructificara la vía de diálogo abierta con el Foro de la Profesión Médica para encajar las reivindicaciones del sector que trascienden el ámbito competencial del estatuto marco. Fuentes del Ministerio inciden en que "en ningún momento ha existido voluntad de desescalar el conflicto por parte de los convocantes. Por el contrario, el comité ha ido rechazando de forma reiterada todas las vías de diálogo planteadas, incluyendo los sindicatos del ámbito, el Foro de la Profesión Médica y, ahora, también a los pacientes".
Los sindicatos explican en su comunicado que se mantiene su calendario de huelga. La siguiente está prevista para la semana del 27 de abril. También mantienen sus reivindicaciones, que pasan por un estatuto marco propio, una mesa de negociación directa con los médicos, una clasificación profesional que refleje su responsabilidad en el sistema, una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, nuevas condiciones para la jubilación y otras cuestiones como la conciliación y los descansos.
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