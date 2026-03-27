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Sanidad acuerda con las comunidades nombrar un mediador para las negociaciones con el Comité de Huelga médico

Los sindicatos y el Ministerio deberán definir y aceptar quién será el mediador.
La ministra de Sanidad, Mónica García, con los consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. REMITIDA / HANDOUT por CONSELLERIA DE SALUD Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 27/3/2026
La ministra de Sanidad, Mónica García, con los consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Foto: Conselleria de Salud
Euskaraz irakurri: Osasun Ministerioak erkidegoekin adostu du bitartekari bat izendatzea medikuen Greba Batzordearekin negoziatzeko
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Agencias | EITB

Última actualización

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en representación de las consejerías del Partido Popular, ha informado este viernes de que han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para que se establezca un mediador en las negociaciones con el Comité de Huelga médico.

Según ha detallado Vázquez en declaraciones a los medios tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que ha durado alrededor de cuatro horas y se ha centrado en exclusiva en la huelga médica, se han propuesto algunos nombres para ejercer la mediación, pero no se ha concretado quién va a ejercer este papel de arbitraje entre el Ministerio y los sindicatos. A este respecto, ha insistido en que son los sindicatos y el propio Ministerio quienes tienen que definir y aceptar quién será el mediador.

Sanidad tiene ahora de plazo hasta el inicio de la próxima convocatoria de huelga, fijada para el 27 de abril, para conseguir frenarla, según ha advertido Vázquez. 

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