Sanidad acuerda con las comunidades nombrar un mediador para las negociaciones con el Comité de Huelga médico

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en representación de las consejerías del Partido Popular, ha informado este viernes de que han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para que se establezca un mediador en las negociaciones con el Comité de Huelga médico.

Según ha detallado Vázquez en declaraciones a los medios tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que ha durado alrededor de cuatro horas y se ha centrado en exclusiva en la huelga médica, se han propuesto algunos nombres para ejercer la mediación, pero no se ha concretado quién va a ejercer este papel de arbitraje entre el Ministerio y los sindicatos. A este respecto, ha insistido en que son los sindicatos y el propio Ministerio quienes tienen que definir y aceptar quién será el mediador.

Sanidad tiene ahora de plazo hasta el inicio de la próxima convocatoria de huelga, fijada para el 27 de abril, para conseguir frenarla, según ha advertido Vázquez.