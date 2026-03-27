Osasun Ministerioak erkidegoekin adostu du bitartekari bat izendatzea medikuen Greba Batzordearekin negoziatzeko
Sindikatuek eta Ministerioak zehaztu eta onartu beharko dute nor izango den bitartekari hori.
Gaztela eta Leongo Osasun kontseilari Alejandro Vazquezek, PPko kontseilarien ordezkari gisa, gaur jakinarazi duenez, akordioa adostu dute Osasun Ministerioarekin, medikuen Greba Batzordearekin egin beharreko negoziazioetan bitartekari bat ezartzeko.
Vazquezek Osasun Sistema Nazionaleko Lurralde arteko Kontseiluaren osoko bilkuraren ostean hedabideei egindako adierazpenetan esan du hori. Izan ere, bilerak lau ordu inguru iraun du, eta medikuen greban oinarritu da. Hala, azaldu du bitartekaritzan aritzeko izen batzuk proposatu direla, baina ez da zehaztu nork egingo duen arbitraje-lana Espainiako Ministerioaren eta sindikatuen artean. Horren arabera, Ministerioak eta sindikatuek eurek zehaztu eta onartu behar dute nor izango den bitartekaria.
Vazquezek ohartarazi duenez, Osasun Sailak apirilaren 27rako ezarritako hurrengo greba-deialdia hasi arteko epea du greba geldiarazteko.
