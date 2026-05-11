La IA ya interpreta emociones pero la ley sigue sin adaptarse, según avisa un estudio de EHU

La inteligencia artificial (IA) ya interpreta emociones y conductas de las personas, mientras la legislación actual no responde adecuadamente a ese tipo de tecnología. Así lo advierte un estudio de la profesora de Derecho Constitucional de la EHU Leire Escajedo, reconocido con un accésit en el Premio Emilio Aced 2025 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

En la investigación titulada Tratamientos biométricos no identificantes mediante inteligencia artificial, Escajedo analiza un fenómeno cada vez más presente: el uso de tecnologías capaces de interpretar cómo nos sentimos o cómo actuamos a partir de señales de nuestro cuerpo.

El estudio advierte de que la legislación actual no responde adecuadamente a este tipo de tecnologías, ya que está pensada para supuestos más claros de recogida de datos o decisiones automatizadas puntuales.

Sin embargo, estos sistemas operan de forma continua analizando lo que hacemos en cada momento y extrayendo conclusiones sobre nuestro comportamiento, lo que dificulta su encaje en las categorías jurídicas existentes.

Por ello, la profesora de la EHU subraya "el desfase entre la rapidez con la que avanza la tecnología y la capacidad del Derecho para adaptarse a ella".

Muchos dispositivos y aplicaciones de uso cotidiano incorporan sistemas de inteligencia artificial que obtienen y analizan información obtenida del rostro, la voz, la mirada o la forma en que interactuamos con ellos.

Detectan así si una persona presta atención, si muestra interés o cansancio, cuánto tiempo se detiene en un contenido o cómo reacciona ante él, y utilizar esa información para ajustar lo que se le muestra, desde vídeos hasta anuncios o mensajes diseñados para captar su atención o influir en su comportamiento.

Para ello, usan tecnologías relacionadas con la biometría —como las utilizadas para reconocer huellas dactilares o desbloqueo facial —, pero que en este caso no se utilizan para identificar a la persona, sino para interpretar su comportamiento y su estado en cada momento.