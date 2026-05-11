Fallece una persona en un accidente ocurrido en Laguardia

El conductor de una furgoneta ha fallecido en la mañana de hoy, lunes, en un accidente de tráfico registrado en la carretera A-124, a su paso por la localidad alavesa de Laguardia.

El trágico siniestro ha tenido lugar minutos antes de las 11:00 horas, en la carretera A-124 en el municipio alavés de Laguardia.

Por causas que por el momento se desconocen, una furgoneta que circulaba por la citada vía a la altura del punto kilométrico 62,9, en sentido Vitoria-Gasteiz, ha sufrido una salida de calzada y ha caído por un badén quedando volcada en el lugar.

Como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente, el conductor del vehículo, un hombre de 52 años ha fallecido.

Tras el accidente la vía ha quedado cortada al tráfico, generándose retenciones en la zona. La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.