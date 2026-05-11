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Será noticia: última hora del hantavirus, EE. UU. rechaza la respuesta de Irán y Alejandro González-Iñarritu en Bilbao

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
(Corrige el titular) GRAFCAN3636. GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE) (ESPAÑA), 10/05/2026.- El dispositivo sanitario organizado por el Gobierno de España y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) se prepara para comenzar a desembarcar al pasaje del crucero neerlandés MV Hondius, que sufrió un brote de hantavirus mientras navegaba por el Atlántico Sur. EFE/Miguel Barreto
Desembarco del Hondius. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Berria izango da: hantabirusaren azken ordua, AEB. Iranek eta Alejandro Gonzalez-Iñarrituk Bilbon emandako erantzuna errefusatu dute AEBek
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 11 de mayo de 2026:

EE UU confirma un "positivo leve" en hantavirus y otro con síntomas entre sus repatriados del 'MV Hondius': La evacuación de los pasajeros del Hondius continuará hoy tras una primera jornada con 94 pasajeros desembarcados. Uno de los cinco ciudadanos franceses repatriados tras viajar en el crucero presenta síntomas compatibles con la enfermedad. Tanto la mujer de Alicante como la de Barcelona, que se mantenían aisladas por ser contactos de una de las afectadas, han tenido una PCR negativa.

Trump considera "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a propuesta de paz de EEUU: "Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", ha escrito el mandatario en su red social Truth Social.

-  Alejandro González-Iñarritu, en la Sala BBK: Dentro de las actividades relacionadas con ocasión de la exposición Carne y Arena de Alejandro González Iñarritu, el lunes 11 de mayo tendrá lugar una cita especial, ya que el propio cineasta participará en una charla en la sala BBK dinamizada por Rosabel Argote y Ricardo Conde. Será a las 19:30 horas, y las entradas -gratuitas- están disponibles.

Titulares de Hoy Hantavirus Irán Estados Unidos Sociedad

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