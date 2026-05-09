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Finaliza en Angelu La Passe, la carrera a favor del gascón, que ha recorrido más de 2000 kilómetros

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Angelun bukatu da gaskoiaren aldeko lasterketa, 2.000 kilometro baino gehiago eginda
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Desde el pasado 30 de abril, el testigo ha recorrido un largo camino y miles de personas han participado en la carrera. Esta cuarta edición ha pasado también por Baiona.

 

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