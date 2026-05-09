Finaliza en Angelu La Passe, la carrera a favor del gascón, que ha recorrido más de 2000 kilómetros

Los hechos han ocurrido sobre las 07:30 horas, en Carabanchel. Al llegar al lugar, los servicios sanitarios tan solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer. Avanzadas las pesquisas, los agentes han localizado en el domicilio donde residía la víctima y próximo al lugar de los hechos a un varón, que ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio. Se investiga si ha sido un caso de violencia de género.