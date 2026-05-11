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Insausti defiende la vivienda tasada como "solución para la clase media"

Jon Insausti
18:00 - 20:00
Jon Insausti. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Jon Insausti Donostiako alkateak etxebizitza tasatua "klase ertainarentzako irtenbide" gisa defendatu du
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EITB

Última actualización

El alcalde de Donostia opina que la vivienda tasada es la solución para que la clase media pueda acceder a una vivienda en San Sebastián, porque, en sus palabras, "está por encima de los baremos para acceder a una vivienda protegida pero por debajo de los precios del mercado libre".

Donostia-San Sebastián Vivienda Sociedad

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