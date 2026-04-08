El Gobierno Vasco pide "responsabilidad" a Sanidad y al comité de huelga de médicos e insta a aceptar la mediación
Esta tarde está prevista una reunión entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga de médicos, en un intento por avanzar hacia una solución del conflicto, cuyo impacto en el sistema sanitario es cada vez mayor. En este contexto, el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha reiterado su apelación a “la responsabilidad” tanto al Ministerio como al comité de huelga para “intentar avanzar” en una solución. Asimismo, ha pedido que se acepte la mediación para que “ayude a mover ficha” en la actual “situación compleja”.
Martínez ha afirmado que espera "con una gran expectativa" el encuentro de este miércoles entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga ya que es "la primera vez" que se reúnen. Además, ha señalado que la reunión será “aparentemente con un mediador”, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, aunque ha recordado que el comité de huelga ha mostrado recientemente cierto rechazo a esta figura. En todo caso, ha confiado en que haya una mediación que permita avanzar.
A la espera de conocer información de primera mano en el Consejo Interterritorial de este jueves, el consejero ha reiterado su preocupación por la situación generada en torno al Estatuto Marco, una competencia que corresponde exclusivamente al Ministerio de Sanidad.
El consejero de salud ha reconocido que "el impacto de la huelga cada vez es mayor" porque "se va acumulando con respecto a lo que se ha ido generando anteriormente". Por ello, ha reiterado que "sería bueno que hubiera un ejercicio de responsabilidad y que se aceptaran las mediaciones en la medida que especialmente son de los grupos de pacientes, que son los más afectados", para "aportar confianza a las dos partes" y "poder avanzar".
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