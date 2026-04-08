Jaurlaritzak "erantzukizunez" jokatzeko deia egin die Osasun Ministerioari eta medikuen sindikatuei, arratsaldeko bileraren atarian
Pazienteen Elkarteen bitartekaritzari uko egin ostean, 15:00etan dira biltzekoak medikuen sindikatuak Espainiako Osasun ministerioarekin, estatutuaren inguruko gatazka negoziatzeko.
Asteazken arratsaldean bilduko da medikuen sindikatua Espainiako Osasun ministerioarekin, estatutuaren inguruko gatazka negoziatzea helburu. Testuinguru horretan, Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak bi aldeei eskatu die “erantzukizunez” jokatzeko, irtenbide baten bila “aurrera egin ahal izateko”. Era berean, bitartekaritza onartzeko dei egin die sindikatuei, egungo “egoera konplexuan” aldeak ados jar daitezen lagundu dezan.
Martinez “itxaropentsu” agertu da gaurko bilerarekin, eta nabarmendu du itxura guztien arabera bilera “bitartekari” batekin izango dela, alegia, Pazienteen Elkarteen bitartekaritzarekin. Nolanahi ere, sailburuak gogorarazi du greba batzordeak ez duela figura hori bitartekari gisa onartzen, baina uste du bileran izango dela, hala ere.
Ostegun honetako Lurraldearteko Kontseiluaren ostean zer informazio emango den zain, Martinezek berriz adierazi du kezkatuta daukala medikuen estatutuaren inguruan sortutako egoerak; izan ere, sailburuak gogorarazi du eskumen hori Osasun Ministerioari dagokiola erabat.
Grebaren “eragina gero eta handiagoa" dela, eta egunetik egunera "metatuz” doala esan du. Horregatik berretsi du "ona" litzatekeela "erantzukizunez jokatzea eta bitartekaritzak onartzea, bereziki gaixoen taldeenak direlako, eta, finean, horiek direlako kaltetuenak".
Brentaren prezioa % 13 baino gehiago jaitsi da, eta Ibex indizea % 3 baino gehiago igo, AEBren eta Iranen arteko su-etenaren ondotik
Brent petrolio upelaren prezioak behera egin du nabarmen, AEBk eta Iranek adostutako bi asteko su-etenaren ondorioz. Bi aste horietan, Pakistanen bake akordio bat negoziatuko dute, Teheranek aurkeztutako hamar puntuko planean oinarrituta.
Guardian eta Glavista berpizteko akordioa “lortzear”, Eusko Jaurlaritzaren arabera
Akordioak 80 eta 85 milioi euro arteko inbertsioa ekarriko luke, eta 400 lanpostu inguru berreskuratzea eskualdean. Hala ere, Eusko Jaurlaritzak "zuhurtzia" eskatu du, akordioa oraindik ez baitago itxita.
Abian da errenta kanpaina Araban eta Gipuzkoan, eta gaurdanik autolikidazio proposamena onartu daiteke
Astearte honetatik, apirilak 7, Arabako eta Gipuzkoako ogasunek egindako autolikidazio proposamenak onartu edo aldatu ditzakete zergadunek. Ostegunean, apirilak 9, hasiko da errenta aitorpenaren kanpaina Nafarroan, eta apirilaren 15ean, berriz, Bizkaian.
Arabako Foru Aldundiaren aurreikuspenen arabera, aurten 202.576 lagunek inguru egingo dute errenta aitorpena Araban, eta horietatik % 70 inguru herritarrei dirua itzultzeko izango dira. Kanpaina ekainaren 25ean amaituko da eta gehien erabiliko den modalitatea Rentafacil izango da.
Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak "inplikazioa" eskatuko dio Jaurlaritzari, asteazkenean egingo duten bileran
Gorka Abascal ESK sindikatuko ordezkari eta enpresa batzordeko kideak adierazi duenez, bilerara jarrera positibo eta arduratsuarekin joango dira, Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko negoziazioak nola doazen ezagutzeko asmoz. Enpresak bere zorraren erdia Espainiako Gobernuarekin dauka, zehazki, SEPI Industria Partaidetzarako Espainiako Sozietatearekin.
1.033.410 kotizatzaile zeuden martxoan Euskadin, otsailean baino 5.003 gehiago eta 2025eko martxoan baino 10.971 gehiago
Langabeziari dagokionez, martxoan 107.173 pertsona zeuden Lanbiden erregistratuta, otsailean baino 179 gehiago eta duela urtebete baino 1.141 gutxiago. Nafarroan ere igo egin da afiliazioa, eta langabezia, berriz, jaitsi, eta 2008tik izandako daturik onenak izan dira Foru Erkidegoan.
"Handling" zerbitzuko langileek beste greba egun bat dute gaur, eta 175 hegaldi daude programatuta Loiun
Lanuzteak egingo dituzte txanda guztietan. Joan den astelehenean 90 minuturainoko atzerapenak izan ziren, eta hegaldiren bat bertan behera geratu zen.
Gasteizko Aireportuko aparkalekuak doakoa izateari utziko dio 2027tik aurrera
Aenaren arabera, aireportuaren jarduera "nabarmen" hazi da, eta horren ondorioa izan da erabakia. Ramiro Gonzalez Arabako diputatu nagusiak esan du hedabideen bidez izan duela erabakiaren berri.
Tubos Reunidoseko langileek enplegu-erregulazioko espedientea bertan behera uztea eta erakundeen inplikazioa eskatu dute
Amurrioko lantegiko Tubos Reunidoseko langileek manifestazioa egin dute asteazken honetan, 242 kaleratze proposatzen dituen enplegu-erregulazioko espedientearen aurka. Bilbon egindako mobilizazio batean, sindikatuen ordezkariek gutun bat aurkeztu dute enpresaren bulegoetan, espedientea bertan behera uzteko eskatuz.