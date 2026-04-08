Negoziazioak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jaurlaritzak "erantzukizunez" jokatzeko deia egin die Osasun Ministerioari eta medikuen sindikatuei, arratsaldeko bileraren atarian

Pazienteen Elkarteen bitartekaritzari uko egin ostean, 15:00etan dira biltzekoak medikuen sindikatuak Espainiako Osasun ministerioarekin, estatutuaren inguruko gatazka negoziatzeko.

Basurtun greban dauden medikuen artxiboko irudia. EFEren artxiboko argazkia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Asteazken arratsaldean bilduko da medikuen sindikatua Espainiako Osasun ministerioarekin, estatutuaren inguruko gatazka negoziatzea helburu. Testuinguru horretan, Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak bi aldeei eskatu die “erantzukizunez” jokatzeko, irtenbide baten bila “aurrera egin ahal izateko”. Era berean, bitartekaritza onartzeko dei egin die sindikatuei, egungo “egoera konplexuan” aldeak ados jar daitezen lagundu dezan.

Martinez “itxaropentsu” agertu da gaurko bilerarekin, eta nabarmendu du itxura guztien arabera bilera “bitartekari” batekin izango dela, alegia, Pazienteen Elkarteen bitartekaritzarekin. Nolanahi ere, sailburuak gogorarazi du greba batzordeak ez duela figura hori bitartekari gisa onartzen, baina uste du bileran izango dela, hala ere.

Ostegun honetako Lurraldearteko Kontseiluaren ostean zer informazio emango den zain, Martinezek berriz adierazi du kezkatuta daukala medikuen estatutuaren inguruan sortutako egoerak; izan ere, sailburuak gogorarazi du eskumen hori Osasun Ministerioari dagokiola erabat.

Grebaren “eragina gero eta handiagoa" dela, eta egunetik egunera "metatuz” doala esan du. Horregatik berretsi du "ona" litzatekeela "erantzukizunez jokatzea eta bitartekaritzak onartzea, bereziki gaixoen taldeenak direlako, eta, finean, horiek direlako kaltetuenak".

Publizitatea
X