MEDIKUEN GREBA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritza kezkatuta agertu da medikuen grebarekin, Osasun Ministerioak eta greba batzordeak astelehenean bilera egin atarian

Sindikatuek mobilizazio egutegiari eutsi egiten diote, eta akordiorik ezean, apirilaren 27tik 30era greba egingo dute berriro. 

Medikuak mobilizatzea Basurtun. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritza "gero eta kezka handiagoarekin" jarraitzen ari da medikuen gatazka, eta erantzukizunez jokatzeko deia egin die Osasun Ministerioari eta medikuen sindikatuei, datorren asteleheneko bileraren atarian

Gaur gaurkoz, bi aldeak akordiotik urrun daude, eta, bien bitartean, apirilaren 27tik 30era deitutako grebari eutsi egiten diote medikuek. 

Espainiako Lurralde arteko Osasun Kontseiluak bart egin duen bilera aurrerapenik gabe amaitu da, Osasun Ministerioak greba batzordearekin pasa den asteazkenerako deitutako bilera bertan behera gelditu ostean. 

Medikuen sindikatuek ez zuten onartu Pazienteen Erakundeen Plataforma estatutu markoaren aurkako grebarekin amaitzeko negoziazioetan bitartekari izatea, eta hori izan zen asteazkeneko bilera bertan behera gelditzeko arrazoi nagusia. Dena den, negoziaziorako beste aukera bat izango dute datorren astelehenean. 

Ildo horretan, Alberto Martinez Osasun sailburuak erantzukizunerako deia egin die Espainiako Osasun Ministerioari, Monica Garcia ministroari eta greba batzordeari,  asteleheneko bilerak "behingoz gatazka desblokeatzeko balio dezan".

Eguneko Titularrak Eusko Jaurlaritza Medikuak Gizartea Grebak Ekonomia

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Medikuen sindikatuek bitartekotzari uko egin diote eta Osasun Ministerioarekin zuten bilera bertan behera gelditu da

Joan den martxoaren 27an, sindikatuei Pazienteen Erakundeen Plataformaren bitartekaritza proposatzea erabaki zuten Osasun Sistema Nazionaleko Lurraldearteko Kontseiluan. Sindikatuak ez daude ados, plataforma ez delako "neutrala, ezta lan kontuetan aditua ere”. Bi aldeek bilera gehiago egingo dituztela adostu dute, baina, bien bitartean, apirilaren 27ko asterako aurreikusitako grebari eutsiko diote medikuek.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X