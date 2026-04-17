Medikuek beste urrats bat eman dute beren aldarrikapenetan, eta aparteko orduak egiteari uzten hasi dira zenbait
Osakidetzako eta Osasunbideko medikuak beren nagusiei jakinarazten ari zaizkie ez dituztela egingo medikuek arratsaldez egiten dituzten eta itxaron-zerrendak murrizten laguntzen duten borondatezko aparteko orduak, "peonadak" izenekoak. Horrek, besteak beste, arratsaldean egiten diren kirurgiak murriztea ekarriko du.
Azken hilabete hauetan medikuek beren estatutu-markoa eta lan-baldintzen hobekuntza eskatzeko egiten ari diren protesten esparruan, mediku asko urrats bat gehiago ematen hasi dira eta borondatezko aparteko orduak egiteari uzten hasi dira, ohikoak direnak medikuen artean.
'Peonada' gisa ezagun direnak medikuek beren borondatez arratsaldeetan egiten dituzten aparteko orduak dira, eta horrek itxaron-zerrendak murrizten laguntzen du. Hala ere, beren aldarrikapenak entzuten eta kontuan hartzen ez direla ikusita, askok eta askok pauso hori ematea erabaki dute.
Banaka, Osakidetzari eta Osasunbideari jakinarazten ari zaizkie ez dituztela arratsaldeko aparteko ordu horiek egingo, eta horrek dagoeneko zenbait kontsulta bertan behera uztea eragin du. Gainera, kirurgiak ere gutxiago egiten dira, eta horrek osasun-langile gehiagori eragiten die.
Azaldu dutenez, Galizian modu espontaneoan hasi zen mugimendua da, eta Estatu osoan zabaltzen ari da, sare eta mediku taldeetan zabalduz.
Euskadiko Medikuen Sindikatuak adierazi duenez, ordu horiek borondatezkoak izanik, horiek egitea ala ez mediku bakoitzaren erabakia da, eta "erabakia edozein dela ere, errespetatu egingo dugu, ezin da bestela izan".
Medikuek grebekin jarraitzen dute eta Euskadin eta Nafarroan, oraingoz, apirilaren 27tik 30erako astean grebara deituak daude.
